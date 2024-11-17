Van der Vaart'tan Weghorst'un gol sevincine tepki! "Midemi bulandırdı"

UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasında Hollanda, sahasında Macaristan ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 7. dakikasında Macaristan yedek kulübesinde fenalaşan yardımcı antrenör Adam Szalai için sağlık ekipleri devreye girdi ve oyun durdu. Real Madrid, Mainz, Schalke, Hoffenheim ve Basel'de forma giyen eski forvetin etrafına bir sağlık çadırı kuruldu ve doktorlar tarafından durumu stabil hale getirildikten sonra ambulansla Amsterdam Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi. NTV Spor'da yer alan habere göre yaşanan bu olayların ardından Hollanda'nın santrforu Wout Weghorst'un attığı gole sevinmesi Hollanda'da büyük tepki topladı.









Eski Hollandalı futbolcu Rafael van der Vaart maçta TV analisti olarak çalışıyordu.





Çok öfkeli olduğu kaydedilen Van der Vaart, "Weghorst'un kutlamasını izlemek midemi bulandırdı. Macaristan'ın oyuncularının aslında maçı bırakıp soyunma odasına gitmeye hakları olduğunu anlaması gerekirdi. Bunun yerine sahada bir toplantı yaptılar ve oyuna devam etmeye karar verdiler. Bu büyük bir saygıyı hak ediyor çünkü o anda hiçbir oyuncu durumun ne olduğunu bilmiyordu. Devam etmeye karar verdiler, Hollanda penaltı kazandı ve sonra Weghorst sanki Dünya Kupası finalinde galibiyet golünü atmış gibi kutlamaya başladı. Bunu kesmesi gerekirdi." diye konuştu.





"Bilinçli değildi"





Maçın ardından gol sevincini bilinçli bir şekilde yapmadığını belirten Weghorst, "Geriye dönüp baktığımda daha sakin bir şekilde bunu yapabilirdim ama o anda çok fazla odaklanmıştım ve golden sonra rahatladım. Bilinçli değildi, anlık bir şeydi ama belki de bunu farklı bir şekilde yapmalıydım." ifadelerini kullandı.





Öte yandan hastaneye kaldırılan Adam Szalai'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.







