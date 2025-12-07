Yeni Şafak
Zeki Çelik atıldı Roma kaybetti

21:247/12/2025, الأحد
G: 7/12/2025, الأحد
Maça ilk 11'de başayan Zeki Çelik, takımını 10 kişi bıraktı.
Roma, Serie A'nın 14. haftasında Cagliari'ye 1-0 mağlup oldu. Milli oyuncu Zeki Çelik, mücadelenin 52. dakikasında kırmızı kart gördü.

İtalya Serie A’nın 14. haftasında Zeki Çelik’in formasını giydiği Roma, deplasmanda Cagliari’ye 1-0 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.


Unipol Domus Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Mücadelenin 52. dakikasında Zeki Çelik, gole giden rakibini düşürdüğü gerekçesiyle direkt kırmızı kart gördü. Roma kalan bölümü 10 kişi oynamak zorunda kaldı.



Eksik kalan rakibi karşısında baskısını artıran Cagliari, 82. dakikada Gianluca Gaetano’nun attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.


Ev sahibi ekipte Semih Kılıçsoy, karşılaşmanın 90+2. dakikasında dahil oldu.


Bu sonuçla Cagliari puanını 14’e yükseltirken Roma 27 puanda kaldı.







#Serie A
#Roma
#Zeki Çelik
#Cagliari
