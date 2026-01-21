Zeynep Sönmez’den tarihi zafer: Australian Open’da ilk kez üçüncü tur

Melbourne’de oynanan karşılaşmada Zeynep, dünya 74 numarası rakibi karşısında maçın başından itibaren skor üstünlüğünü eline alarak hem servis oyunlarında istikrarını korudu hem de return oyunlarında baskıyı sürekli artırdı.

İkinci sette Bondar oyunun temposunu yükseltmeye çalışsa da Zeynep oyunun kontrolünü bırakmadı. Servis oyunlarında yüzdesini koruyan ve baskı anlarında hata oranını düşüren milli tenisçi, kırılma anlarında doğru zamanlamayla üstünlüğünü sürdürdü.

Zeynep, maç boyunca toplamda 4 kez servis kırarak skor avantajını elinde tuttu ve karşılaşmayı 12-6 oyun üstünlüğüyle tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Zeynep Sönmez, Wimbledon’da olduğu gibi Australian Open’da da Türk tenis tarihinde bir ilki daha gerçekleştirerek Grand Slam sahnesindeki yükselişini sürdürdü.