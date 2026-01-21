Zeynep Sönmez’den tarihi zafer: Australian Open’da ilk kez üçüncü tur

Elemelerden ana tabloya yükselen milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Australian Open ikinci tur mücadelesinde 1 saat 30 dakikada Macar rakibi Anna Bondar’ı 6-2, 6-4 mağlup ederek Australian Open tarihinde üçüncü tura yükselen ilk Türk tenisçi olmayı başardı.
Melbourne’de oynanan karşılaşmada Zeynep, dünya 74 numarası rakibi karşısında maçın başından itibaren skor üstünlüğünü eline alarak hem servis oyunlarında istikrarını korudu hem de return oyunlarında baskıyı sürekli artırdı.
Mücadeleye servis kırarak başlayan Zeynep, ilk sette özellikle return oyunlarında rakibin ritim bulmasına izin vermedi. Kısa rallilerde doğru tercihleri yapan milli tenisçimiz, kritik anlarda servis kalitesini artırarak seti 6-2 ile hanesine yazdırdı.
İkinci sette Bondar oyunun temposunu yükseltmeye çalışsa da Zeynep oyunun kontrolünü bırakmadı. Servis oyunlarında yüzdesini koruyan ve baskı anlarında hata oranını düşüren milli tenisçi, kırılma anlarında doğru zamanlamayla üstünlüğünü sürdürdü.
Zeynep, maç boyunca toplamda 4 kez servis kırarak skor avantajını elinde tuttu ve karşılaşmayı 12-6 oyun üstünlüğüyle tamamladı.
3. TUR MAÇI NE ZAMAN?
Zeynep Sönmez, Australian Open üçüncü tur mücadelesinde 23 Ocak Cuma günü klasmanın 94. basamağındaki Yuliya Putintseva ile karşılaşacak.
Bu sonuçla birlikte Zeynep Sönmez, Wimbledon’da olduğu gibi Australian Open’da da Türk tenis tarihinde bir ilki daha gerçekleştirerek Grand Slam sahnesindeki yükselişini sürdürdü.