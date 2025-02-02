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Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?

21:542/02/2025, Pazar
G: 2/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Ara transfer dönemi
Ara transfer dönemi

Süper Lig'in 2024-2025 ara transfer döneminin tamamlanmasına artık az bir süre kaldı. Şampiyonluk yarışında kulüpler transfer çalışmalarını son hız sürdürüyor. Takımlar zayıf olan bölgelere yeni isimler katarak hedefleri doğrultusunda ilerliyor. Futbolseverler ise ara transfer dönemi ne zaman bitecek sorusunun yanıtını araştırıyor.

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Takımlar ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek adına eksik noktalara takviyeler yapmayı sürdürüyor. Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaptığı son transferler dikkat çekerken, ara transfer döneminin de ne zaman sona ereceği futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı. İşte TFF'nin yayınladığı takvim.


ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu. Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp,
11 Şubat 2025
tarihinde sona erecek.

SÜPER LİG'DE SEZON NE ZAMAN BİTECEK?


İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanan 18. hafta müsabakalarıyla başladı. Sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.


GALATASARAY MORATA'YI DUYURDU

Sarı kırmızılı ekip, ara transfer döneminde takıma önemli takviyeler yaptı. Galatasaray'da son olarak Ahmed Kutucu, Alvaro Morata gibi isimler takıma katıldı.


FENERBAHÇE TALİSCA'YI KADROSUNA KATTI

Fenerbahçe, rakipleri gibi ara transfer döneminde eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Son olarak Talisca, Skriniar, Mimovic gibi isimleri takıma dahil etti.


BEŞİKTAŞ, TRANSFERDE DURGUN

Siyah beyazlılar, yeni teknik direktörün gelmesinin ardından transferde rakiplere göre zayıf kaldı. Ancak önümüzdeki günlerde önemli isimlerin kadroya katılacağı ise gündemdeki yerini koruyor.




#Süper Lig
#Transfer
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Fenerbahçe

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