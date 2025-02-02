Süper Lig'in 2024-2025 ara transfer döneminin tamamlanmasına artık az bir süre kaldı. Şampiyonluk yarışında kulüpler transfer çalışmalarını son hız sürdürüyor. Takımlar zayıf olan bölgelere yeni isimler katarak hedefleri doğrultusunda ilerliyor. Futbolseverler ise ara transfer dönemi ne zaman bitecek sorusunun yanıtını araştırıyor.
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Takımlar ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek adına eksik noktalara takviyeler yapmayı sürdürüyor. Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaptığı son transferler dikkat çekerken, ara transfer döneminin de ne zaman sona ereceği futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı. İşte TFF'nin yayınladığı takvim.
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
SÜPER LİG'DE SEZON NE ZAMAN BİTECEK?
İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanan 18. hafta müsabakalarıyla başladı. Sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
Sarı kırmızılı ekip, ara transfer döneminde takıma önemli takviyeler yaptı. Galatasaray'da son olarak Ahmed Kutucu, Alvaro Morata gibi isimler takıma katıldı.
Fenerbahçe, rakipleri gibi ara transfer döneminde eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Son olarak Talisca, Skriniar, Mimovic gibi isimleri takıma dahil etti.
Siyah beyazlılar, yeni teknik direktörün gelmesinin ardından transferde rakiplere göre zayıf kaldı. Ancak önümüzdeki günlerde önemli isimlerin kadroya katılacağı ise gündemdeki yerini koruyor.