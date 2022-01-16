​ AK Parti’den metaverse adımı

Son günlerde ilginin arttığı yakın geleceğin dijital dünyası metaverse, siyasetin de ilgi odağı olmaya başladı. AK Parti’nin 7’nci olağan kongresinden sonra kurulan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı da metaverse ile ilgili çalışmalarına hız verdi.
Bu kapsamda, 19 yılda ülkeye kazandırılan eser ve hizmetler metaverse dünyasına taşınıyor. Ayrıca Başkanlık, birim toplantısını metaverse üzerinden yapmak için de çalışma başlattı. Bununla ilgili hazırlanan bir video da başkanlığın Twitter hesabından paylaşılırken, ilk toplantı da bu hafta gerçekleştirilecek. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, yapılan çalışmalarla ilgili şunları kaydetti:
- “AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı olarak metaverse çalışmalarını arttıracak ve bu çalışmalarımızı 81 il teşkilatımız ile ülke genelinde yaygınlaştıracağız.”