Teknoloji AK Partiden metaverse adımı
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AK Parti’den metaverse adımı

Son günlerde ilginin arttığı yakın geleceğin dijital dünyası metaverse, siyasetin de ilgi odağı olmaya başladı. AK Parti’nin 7’nci olağan kongresinden sonra kurulan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı da metaverse ile ilgili çalışmalarına hız verdi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ AK Parti’den metaverse adımı
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Son günlerde ilginin arttığı yakın geleceğin dijital dünyası metaverse, siyasetin de ilgi odağı olmaya başladı. AK Parti’nin 7’nci olağan kongresinden sonra kurulan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı da metaverse ile ilgili çalışmalarına hız verdi.

Dijital göçmenlerin metaverse hazırlığı
TEKNOLOJİ
Dijital göçmenlerin metaverse hazırlığı

Bu kapsamda, 19 yılda ülkeye kazandırılan eser ve hizmetler metaverse dünyasına taşınıyor. Ayrıca Başkanlık, birim toplantısını metaverse üzerinden yapmak için de çalışma başlattı. Bununla ilgili hazırlanan bir video da başkanlığın Twitter hesabından paylaşılırken, ilk toplantı da bu hafta gerçekleştirilecek. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, yapılan çalışmalarla ilgili şunları kaydetti:

  • “AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı olarak metaverse çalışmalarını arttıracak ve bu çalışmalarımızı 81 il teşkilatımız ile ülke genelinde yaygınlaştıracağız.”
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