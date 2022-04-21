Apple çalışanları şirkete karşı ilk sendikayı kurmak için imza topladı: 'Silikon devine savaş başlatıyorlar'

Bloomberg'in internet sayfasındaki haberde, "Atlanta kentindeki Apple mağazası işçileri, ABD'de ilk sendika sahibi çalışanlar olmak için Silikon Vadisi devi ile bir savaş başlatıyor" ifadesine yer verildi.

DİLEKÇE ÇALIŞANLARDAN YÜZDE 70 DESTEK ALDI

Atlanta'nın kuzeybatısında, Cumberland Mall'daki bir Apple mağazasında çalışan 107 işçinin firmaya karşı sendikalaşma mücadelesi başlattığı, çalışanların yüzde 70 oranında desteğini gösteren imzalı dilekçenin Ulusal Çalışma İlişkileri Kuruluna verileceği belirtildi.

BAŞARILI OLMA İHTİMALİ YÜKSEK

Apple çalışanlarının bu girişiminin ulusal çapta işçi kıtlığı yaşanan bir dönemde başarılı olma ihtimalinin yüksek olduğu, isminin "Apple İşçi Sendikası" olacağı söylenen dayanışma organizasyonunun, Amerika İletişim İşçileri tarafından da desteklendiği kaydedildi.

DAHA FAZLA ZAM VE KAR PAYLAŞIMI İSTİYORLAR

Apple mağazasında sendikalaşma mücadelesi veren organizatörler, aldıkları ücretin Atlanta'daki yaşam şartlarının altına düştüğünü, 20 dolar olan başlangıç ücretini 28 dolara çıkarmayı ve enflasyonu dengelemek için daha fazla zam ve kar paylaşımı istediklerini dile getirdi.

AYNI MÜCADELEYİ AMAZON ÇALIŞANLARI KAZANDI

New York'un Staten Island ilçesinde bulunan Amazon'a ait depo çalışanları, 1 Nisan'da internet satış mağazasına karşı ülkedeki ilk sendikalaşma mücadelesini kazanmış, bu başarı Amazon'un diğer eyaletlerdeki depo çalışanları ve Apple işçileri için de örnek teşkil etmişti.

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