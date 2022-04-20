IOS'un hicri takvim uygulaması tartışmalara sebep oldu: Bir gün geriden geliyor

Ramazan ayı geldikten sonra hicri takvim, telefonlarda sıklıkla kullanılmaya başlandı fakat Apple kullanıcıları bu konuda dertli. IOS'un hicri takviminin bir gün geriden gelmesi tartışmalara yol açtı.

Takvim konusundaki bu yanlışlıktan rahatsız olan kullanıcılar, sosyal medyadan tepki gösterdi.

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA FARKLILIK GÖRÜLEBİLİYOR

Söz konusu problemin, bazı İslam ülkelerinde hilalin görülebilirliği konusunda dünyayı değil kendini esas alması ve buna bağlı olarak da ramazan başlangıcını farklı belirlemesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Apple'a göre bugün hicri 18. gün.

Diyanet'e göre ise bugün hicri 19. gün.

Konunun detayı şöyle:

İslam hukukunda, esas alınan ay takvimi, başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardan oluşuyor. Ramazan ayı da ay takvimine göre her yıl değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle Ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekiyor. İslam fıkhında yeni ayın tespiti için iki görüş bulunuyor. Ay başlarının belirlenmesinde çıplak gözle görülme yöntemini tercih edenler ile bilimsel ölçüm ve hesaplamaları esas alan fıkıh otoriteleri, zaman zaman tarihlendirme konusunda farklılaşıyor.

REKLAM

BAŞLANGIÇTA FARKLILIK OLUYOR

İslam ülkelerinin bazılarının hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle Ramazan ayının başlangıcında farklılıklar yaşanabiliyor.

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da Ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.

KUR'AN UYGULAMASINI KALDIRMIŞTI

Öte yandan Apple'ın daha önce dünyanın en popüler Kuran uygulamalarından Kur’an Majeed'i, Çinli yetkililerin talebi üzerine ülkedeki uygulama mağazasından kaldırması da tepki görmüştü.