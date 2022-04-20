Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji IOSun hicri takvim uygulaması tartışmalara sebep oldu Bir gün geriden geliyor
İNTERNET

IOS'un hicri takvim uygulaması tartışmalara sebep oldu: Bir gün geriden geliyor

Ramazan ayı ile birlikte kullanıcılar telefonlarındaki hicri takvim uygulamalarını aktif kullanmaya başladı ancak Apple ürünlerini kullananlar takvimin bir gün geriden gelmesinden şikayetçi. IOS'un hicri takvimindeki bu yanlışlık tartışmalara yol açarken, durumla ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Apple hicri takvim yanlış mı? Hicri takvim IOSta neden farklı?
Arşiv

Ramazan ayı geldikten sonra hicri takvim, telefonlarda sıklıkla kullanılmaya başlandı fakat Apple kullanıcıları bu konuda dertli. IOS'un hicri takviminin bir gün geriden gelmesi tartışmalara yol açtı.

Takvim konusundaki bu yanlışlıktan rahatsız olan kullanıcılar, sosyal medyadan tepki gösterdi.

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA FARKLILIK GÖRÜLEBİLİYOR

  • Söz konusu problemin, bazı İslam ülkelerinde hilalin görülebilirliği konusunda dünyayı değil kendini esas alması ve buna bağlı olarak da ramazan başlangıcını farklı belirlemesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Apple'a göre bugün hicri 18. gün.
Apple'a göre bugün hicri 18. gün.

Diyanet'e göre ise bugün hicri 19. gün.
Diyanet'e göre ise bugün hicri 19. gün.

Konunun detayı şöyle:

İslam hukukunda, esas alınan ay takvimi, başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardan oluşuyor. Ramazan ayı da ay takvimine göre her yıl değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle Ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekiyor. İslam fıkhında yeni ayın tespiti için iki görüş bulunuyor. Ay başlarının belirlenmesinde çıplak gözle görülme yöntemini tercih edenler ile bilimsel ölçüm ve hesaplamaları esas alan fıkıh otoriteleri, zaman zaman tarihlendirme konusunda farklılaşıyor.

BAŞLANGIÇTA FARKLILIK OLUYOR

  • İslam ülkelerinin bazılarının hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle Ramazan ayının başlangıcında farklılıklar yaşanabiliyor.

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da Ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.

KUR'AN UYGULAMASINI KALDIRMIŞTI

  • Öte yandan Apple'ın daha önce dünyanın en popüler Kuran uygulamalarından Kur’an Majeed'i, Çinli yetkililerin talebi üzerine ülkedeki uygulama mağazasından kaldırması da tepki görmüştü.

Apple popüler Kur'an-ı Kerim uygulamasını App Store'dan kaldırdı
TEKNOLOJİ
Apple popüler Kur'an-ı Kerim uygulamasını App Store'dan kaldırdı
Sivasspor 10 kişiyle kazandı

Sivasspor 10 kişiyle kazandı

​Yiğidolar, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında avantajı kaptı.
Kupada dikkat çekici gol

Kupada dikkat çekici gol

​Frikik organizasyonu sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal: Grup Yorumun müzik kalitesini seviyorum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan sporcularla iftar programında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.