Apple iPhone Fold için CAD sızıntısı: Katlanabilir tasarım ortaya çıktı

Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk katlanabilir iPhone modeline dair yeni CAD görüntüleri sızdırıldı. iPhone Fold adıyla anılan cihaza ait render’lar, kitap formundaki tasarımı, ekran boyutları, kamera yerleşimi ve gövde kalınlığı hakkında net ipuçları sunuyor. 2026 sonbaharında tanıtılması beklenen model, Apple’ın iPhone serisinde bugüne kadarki en kapsamlı tasarım değişimlerinden biri olmaya hazırlanıyor.





Sızıntının işaret ettiği genel tasarım

Katlanabilir iPhone’a dair en güncel bilgiler, iPhone Fold’un kitap tarzı bir form faktörüne sahip olacağını gösteriyor. Paylaşılan CAD görsellerine göre cihaz kapalıyken dış yüzde 5,5 inçlik bir ekran bulunuyor. Delikli ön kamera barındıran bu panel, tek elle kullanımı hedefleyen kompakt bir yapı sunuyor. İç kısımda ise 7,8 inçlik geniş bir ana ekran yer alıyor. Bu yaklaşım, Apple’ın büyük ekran deneyimini taşınabilirlikle birleştirme hedefine işaret ediyor.

Kamera yerleşimi ve gövde inceliği

Render’larda arka yüzde yatay konumlandırılmış, oval formda çift kamera modülü dikkat çekiyor. Kamera dizilimi, Apple’ın son yıllardaki sade çizgisine yakın bir görünüm sunarken LED flaşın lenslerin karşı tarafına konumlandırıldığı görülüyor. Sızıntıya göre iPhone Fold, kapalı halde yaklaşık 9 mm kalınlığa sahip. Bu da her bir yarının 4,5 mm civarında olduğu anlamına geliyor ve cihazı Apple’ın şimdiye kadarki en ince iPhone gövdelerinden biri konumuna taşıyor.





Ekran kırışıklığı tartışması

Katlanabilir telefonların en çok konuşulan başlıklarından biri olan ekran kırışıklığı, iPhone Fold için de belirsizliğini koruyor. Daha önce tedarik zincirinden gelen bilgiler, Apple’ın ultra ince cam teknolojisinde ilerleme kaydettiğini öne sürmüştü. Ancak son raporlar, katlanma izinin tamamen ortadan kaldırılmasının zor olabileceğine işaret ediyor. Apple cephesinden bu konuda net bir aşama bilgisi paylaşılmış değil.





Tanıtım takvimi ve stratejik anlamı