Apple ve Samsung’a tazminat davası: 29 milyon kişi etkilenecek

İngiltere’de 29 milyon kullanıcıyı ilgilendiren toplu dava başladı. 2015-2024 arasında alınan iPhone ve Galaxy modellerine 17 sterlin tazminat ödenebilir.





29 milyon akıllı telefon kullanıcısına tazminat yolu

İngiltere’de milyonlarca Apple ve Samsung kullanıcısını ilgilendiren toplu dava süreci başladı. Qualcomm’a açılan davada tüketiciler, yüksek lisans ücretleri nedeniyle zarara uğradıklarını iddia ediyor.





Dava Londra Rekabet Temyiz Mahkemesi’nde başladı

Tüketici hakları örgütü Which?, Apple ve Samsung kullanıcıları adına işlemci devi Qualcomm’a karşı dava açtı. Duruşmalar 6 Ekim itibarıyla başladı ve beş hafta sürecek.





Suçlama: Rekabeti ihlal etmek

Davanın odak noktasında Qualcomm’un mobil işlemci ve patent lisanslama pazarında pazar hakimiyetini kötüye kullanıp kullanmadığı yer alıyor. Şirketin rekabeti engelleyerek fiyatları yapay biçimde artırdığı öne sürülüyor.





Kullanıcılar dolaylı yoldan zarara uğradı

İddialara göre Qualcomm’un Apple ve Samsung gibi üreticilerden aldığı şişirilmiş lisans ücretleri, tüketicilere yüksek fiyatlı cihazlar veya düşük kalite ürünler olarak yansıdı.





2015–2024 arası alınan cihazlar kapsama dahil

Dava, 1 Ekim 2015 ile 9 Ocak 2024 tarihleri arasında satın alınan tüm Apple ve Samsung marka telefonları kapsıyor. Yaklaşık 29 milyon cihaz sahibi tazminat hakkı elde edebilir.





Kişi başı ortalama 17 sterlin tazminat

Lehte sonuçlanması halinde, kullanıcıların cihaz başına ortalama 17 sterlin (yaklaşık 953 TL) alabileceği belirtiliyor. Toplam tazminat tutarı 480 milyon sterline (yaklaşık 26,9 milyar TL) ulaşabilir.





Qualcomm sessizliğini koruyor

Davayla ilgili Qualcomm cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak şirketin savunmasının, rekabet ihlali iddialarını reddetmesi bekleniyor.





Tüketici hakları için emsal dava