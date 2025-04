“Diğer tüm sosyal medya platformları merkezi bir proje olarak yola çıktı. Günün sonunda popüler hale gelmek ve ticari anlamda kar elde etmeyi hedefledi. Oysa Bluesky ilk çıkış anında merkezi bir sunucu olmanın ötesinde herkes, her kullanıcı kendi sunucusu içinde Bluesky'ı çalıştırmaya başladı. Atproto denilen dağıtık sosyal ağ protokolü ile her sosyal medya uygulaması ve web sitesine entegresini hedefliyor. Bu merkeziyetsiz bir proje demek oluyor. Bugün 35 milyon olan kullanıcı sayısı 350 milyon da olsa, 3.5 milyar da olsa JayGraber bu projeyi satamaz. Çünkü her kullanıcının sunucusu kendine özel ve merkeziyetsiz olduğu için olası bir satış ihtimalinde sadece kendi sunucularında barındırdığı kadarını satabilir ki bu projenin intiharı olur. Bu durum aynı zamanda olası yasakların ve engellemelerinin de önüne geçmiş oluyor. Çünkü X, Instagram ya da Facebook gibi sosyal medya ağları merkezi bir sunucu içinde kullanıcıya eriştiğinden merkezi sunucuya ilgili ülkede yasak koyarsanız erişimi sınırlandırırsınız ama Blueksy'da bu durum binler, on binler, hatta milyonlarca sunucuda imkânsız hale gelecek. Basitçe anlatmak gerekirse herkese açık kaynak olması, merkeziyetsiz olması bir zaaf gibi görünse de en büyük güvenlik özelliği haline geliyor.