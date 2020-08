Call of duty son sürüm özellikleri neler? Call of Duty: Mobile’ın 9. Sezonu ‘‘Fetih’’ Başladı Oyun tutkunlarının merakla beklediği Call of Duty Mobile’ın yeni ve 9. Sezonu başladı. “Fetih” temasıyla oyunseverlerin karşısına çıkan Call of Duty Mobile, içeriğine bir çok hoy haritası da eklemiş bir sürüm ile yayınlandı. Call of Duty mobile yeni özellikleri arasında farklı çok oyunculu haritada dikkat çekiyor.

Abdülkadir Önder 17 Ağustos 2020, 14:11 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2020, 14:21 Yeni Şafak