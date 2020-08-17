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Teknoloji Callof Duty Mobileın 9 Sezonu Fetih Başladı
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Call of duty son sürüm özellikleri neler?

Call of Duty: Mobile’ın 9. Sezonu ‘‘Fetih’’ Başladı

Oyun tutkunlarının merakla beklediği Call of Duty Mobile’ın yeni ve 9. Sezonu başladı. “Fetih” temasıyla oyunseverlerin karşısına çıkan Call of Duty Mobile, içeriğine bir çok hoy haritası da eklemiş bir sürüm ile yayınlandı. Call of Duty mobile yeni özellikleri arasında farklı çok oyunculu haritada dikkat çekiyor.

Abdülkadir Önder Yeni Şafak
Oyun yeni özellikleriyle dikkat çekti.
Oyun yeni özellikleriyle dikkat çekti.

Call of Duty: Mobile’ın 9. Sezonu yeni savaş biletiyle birlikte gelen sezon, ‘‘Fetih’’ temasıyla birlikte birçok yeni içerik ve güncellemeyi de beraberinde getirdi. 9. Sezon ile birlikte oyuncuların çok sevdiği yakın çarpışma haritası ‘‘Shipment 1944’’, 4 yeni Battle Royale bölgesi ve daha birçok yeni içerik iOS ve Android platformları üzerinden indirilebilir.

  • Yeni sezonda oyuncuların Call of Duty: Black Ops serisinden tanıdığı Viktor Reznov da oynanabilir karakterler arasına katılıyor. Oyuncular sezonluk etkinlikler ve yeni birçok içerikle birlikte zamanda geriye yolculuk yaparak eski savaş dönemlerini tecrübe edebilecekler.

Oyun yeni hoy haritalar ile geldi.

Ayrıca yeni sezon haricinde oyuna ‘‘Silah Ustası’’ isimi bir güncelleme de geldi. Modern Warfare oyunundan tanıdık olan bu güncelleme sayesinde oyuncular, birçok silahı 50’den fazla eklenti, 60’dan fazla kamuflaj ve daha birçok içerikle birlikte istedikleri şekilde modifiye edebilecekler.

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iOS ve Android platformlarında indirilebilir olan yeni sezonla gelen içerik ve güncellemeler şu şekilde;

Yeni çok oyunculu haritası - Shipment 1944

  • 4 Yeni Battle Royale Alanı - Dormitory, Radar Base, Outpost, and Campground
  • Sezon 9: Fetih Savaş Bileti – Yeni karakterler, silahlar ve eklentiler
  • Yeni 10vs10 Oyun Modu
  • Marquee Etkinliği – Sanal haritalarda şehirleri fethetme
  • Yeni Sezonluk Etkinlikler
  • Oyun içi dükkândan ulaşılabilen yeni içerikler
  • Çeşitli arayüz güncellemeleri, silah dengelemeleri ve oynanış optimizasyonları

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