ChatGPT’nin kullanım haritası

Türünün ilk örneği olan çalışmada, yapay zeka sohbet botuyla yapılan 1,5 milyon konuşma analiz edildi. Bulgulara göre kullanıcıların yalnızca yüzde 30’u ChatGPT’yi profesyonel amaçlarla kullanıyor. Çoğunluk ise kişisel görevler, pratik bilgiler ve günlük ihtiyaçlar için başvuruyor. OpenAI, bu durumun üretken yapay zekânın küresel ekonomi üzerinde geniş tabanlı etki yarattığını gösterdiğini belirtiyor. Ayrıca, iş amaçlı kullanımda ChatGPT’nin sadece görevleri yerine getiren bir teknoloji değil, aynı zamanda danışman ve araştırma asistanı gibi değer kattığı vurgulanıyor. Çalışmada dikkat çeken bir diğer bulgu, kadın ve erkek kullanıcıların tercih farklılıkları oldu. Kadınlar daha çok yazma ve bilgi desteği için yapay zekâya yönelirken, erkekler teknik yardım ve multimedya konularında ChatGPT’den faydalanıyor. OpenAI ise kullanıcı verilerinin analiz sürecinde gizlilik koruma teknikleriyle güvence altına alındığının altını çizdi.