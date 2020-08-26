Chrome'dan hız arttıracak hamle geldi

Bir Chromium gönderisine göre Chrome, sekmelerin yükleme sürelerini hızlandıracak. Chrome mühendislik direktörü Max Christoff,

"Yalnızca yükleme hızında değil, aynı zamanda pil ve bellek tasarrufunda da iyileşmeler görüyoruz" diye yazdı.

Google'ın Mayıs ayında duyurduğu sekme gruplaması artık grupları daraltmanıza ve genişletmenize olanak tanıyacak, böylece "erişmeniz gerekenleri görmek daha kolay olacak." Bu, Chrome kullanıcıları tarafından uzun süredir istenen bir özellikti.

Reuters Chrome hızlandı.

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PDF kullanıcılarına da müjdeli haber

Chrome ayrıca sekme ön izlemeleri de ekliyor (şu anda beta sürümünde), bu ön izlemeler her sekmede üzerine geldiğinizde size web sitesinin küçük bir resmini gösterecek.

Bunların yanı sıra PDF desteği de daha güçlü hale geliyor ve Ainslie "önümüzdeki birkaç hafta içinde PDF formlarını doğrudan Chrome'dan doldurup girdilerinizle kaydedebileceksiniz. Dosyayı tekrar açarsanız, kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. "

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