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Teknoloji Chromedan hız arttıracak hamle geldi
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Chrome'a yeni gelen özellikler neler?

Chrome'dan hız arttıracak hamle geldi

Google, Chrome tarayacısının performansını yükselttiğini duyurdu. Yeni bir blog gönderisine göre Google, Chrome'daki sekmelerin performansını iyileştiriyor ve değişiklikler yüzde 10'a varan hız kazanımları sağlayabilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Chrome yeni özelliklerini duyurdu.
Chrome yeni özelliklerini duyurdu.

Bir Chromium gönderisine göre Chrome, sekmelerin yükleme sürelerini hızlandıracak. Chrome mühendislik direktörü Max Christoff,

  • "Yalnızca yükleme hızında değil, aynı zamanda pil ve bellek tasarrufunda da iyileşmeler görüyoruz" diye yazdı.

Google'ın Mayıs ayında duyurduğu sekme gruplaması artık grupları daraltmanıza ve genişletmenize olanak tanıyacak, böylece "erişmeniz gerekenleri görmek daha kolay olacak." Bu, Chrome kullanıcıları tarafından uzun süredir istenen bir özellikti.

Reuters
Chrome hızlandı.

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PDF kullanıcılarına da müjdeli haber

Chrome ayrıca sekme ön izlemeleri de ekliyor (şu anda beta sürümünde), bu ön izlemeler her sekmede üzerine geldiğinizde size web sitesinin küçük bir resmini gösterecek.

  • Bunların yanı sıra PDF desteği de daha güçlü hale geliyor ve Ainslie "önümüzdeki birkaç hafta içinde PDF formlarını doğrudan Chrome'dan doldurup girdilerinizle kaydedebileceksiniz. Dosyayı tekrar açarsanız, kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. "

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