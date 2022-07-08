Elon Musk iddiası: Birkaç gün içinde Twitter'ı satın almaktan vazgeçtiğini açıklayacak

Elon Musk, Twitter'ı satın almak için Nisan ayında 44 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardı. Ancak Musk'ın Twitter'daki bot hesapların net sayısını Twitter'dan talep etmesi üzerine satın alma süreci o günden bu yana askıya uğradı.

Dünyanın en zengin insanı ve Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma konusunda anlaşmaya varmış ancak avukatları üzerinden şirkete iletilen bir mektupta platformda bulunan spam hesap sayısına dair Musk'la bilgi paylaşılmadığı suçlamasında bulunulmuştu. Bunun üzerine Twitter, spam hesap sayısına dair bilgi paylaşmaya başlamıştı. Son olarak Twitter yönetim kurulu şirketin Elon Musk'a satılmasına da onay vermişti.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almada bu kadar yavaş olmasının nedeni yalnızca bot hesap sayısındaki belirsizlik değil. 44 milyar dolarlık anlaşmanın yapıldığı Nisan ayından bu yana Twitter yaklaşık yüzde 24 değer kaybetti. Bu nedenle Twitter'ın hisseleri Musk ile anlaşılan fiyatın çok altında işlem görüyor.

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The Washington Post'un iddiasına göre Musk, Twitter'a anlaşmayı feshettiğini belirten bir mektup gönderecek ve Twitter'a bot hesapların sayısı hakkında yanıltıcı bilgi vererek anlaşmadaki tutarı yükselttiği için dava açacak. Haber sonrası Twitter hisseleri bir günde yüzde 4 değer kaybetti.

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Musk'ın dava açmasının nedeni anlaşmada yer alan bir madde. Musk, anlaşmayı tamamlamaması halinde Twitter’a 1 milyar dolar tazminat ödemekle yükümlü. Twitter anlaşmayı tamamlamadığı için Musk'a dava açarsa ‘performans’ maddesi uyarınca Musk anlaşmayı tamamlamak zorunda.

Musk bu hamlesiyle Twitter'ı satın almaktan gerçekten vazgeçmiş olabilir. Ancak başka bir ihtimal ise Musk, anlaşma şartlarının yeniden görüşülerek 44 milyar lirada indirim yapılmasını hedefliyor.

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TWİTTER 1 MİLYON HESABI BOT OLDUĞU GEREKÇESİYLE SİLDİ

Twitter'ın CEO'su Parag Agrawal, Mayıs ayında bot hesap sayının 500 bin olduğunu açıklamasına rağmen şimdiye kadar 1 milyon bot hesabın silindiğini açıkladı.

Sosyal medya devi, hali hazırda günlük 230 milyon aktif kullanıcıya sahip. Musk, böylesi bir kullanıcı ağına sahip Twitter'da yüzde 5'lik bir spam hesap oranının oldukça yüksek olduğu konusundaki endişelerini dile getirmiş ve bu soruna çözüm bulunmaması durumunda satın almaktan vazgeçebileceğini kaydetmişti.

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