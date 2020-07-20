Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Evrenin bugüne kadarki en geniş 3 boyutlu haritası çıkarıldı 6 milyar yıl önce daha hızlı hareket etmeye başladı
BİLİM

Evrenin en geniş 3 boyutlu haritası çıkarıldı

Evrenin bugüne kadarki en geniş 3 boyutlu haritası çıkarıldı: 6 milyar yıl önce daha hızlı hareket etmeye başladı

Evrenin 11 milyar yıllık dönemde nasıl genişlediğini ve değiştiğini gösteren yeni 3 boyutlu haritası çıkarıldı. 100'den fazla gök bilimcinin ortak çalışması olan harita, evrenin yaklaşık 6 milyar yıl önce çok daha hızlı hareket etmeye başladığını ortaya koyuyor. Bilim insanları, evrenin yaklaşık 13,8 milyar yaşında olduğunu hesap ediyor. Bilim insanları, evrenin yaklaşık 13,8 milyar yaşında olduğunu hesap ediyor.

Haber Merkezi AA
Bilim insanları, evrenin yaklaşık 13,8 milyar yaşında olduğunu hesap ediyor.
Bilim insanları, evrenin yaklaşık 13,8 milyar yaşında olduğunu hesap ediyor.

Science Blogun haberine göre, 23 akademik makalede yayımlanan bugüne kadarki en geniş 3 boyutlu harita, evrenin yaklaşık 6 milyar yıl önce çok daha hızlı hareket etmeye başladığını ortaya koydu.

100'den fazla gök bilimcinin ortak çalışması

  • Haritanın, 100'den fazla gök bilimcinin ortak çalışması olduğu belirtildi. Genişletilmiş Baryon Salınım Spektroskopik Araştırması, bir başka deyişle "eBOSS" adı verilen ortak çalışmada, evrenin daha önceki haritalarının önüne geçmek için yıldıza benzer gök cisimleri ve sönük galaksiler kullanıldı.

Astronotlar uzayda yürüyüşe çıktı
TEKNOLOJİ
Astronotlar uzayda yürüyüşe çıktı

ABD'li yapay zeka devinin gözü Türkiye'de: Teknoloji üssü kuracak
TEKNOLOJİ
ABD'li yapay zeka devinin gözü Türkiye'de: Teknoloji üssü kuracak

2 milyondan fazla galaksinin ayrıntılı ölçümleri

Harita evrenin zaman içinde nasıl genişlediğine ilişkin yeni anlayışlar ortaya koyarken, 2 milyondan fazla galaksinin ayrıntılı ölçümlerini de sunuyor.

  • Projede yer alan Ohio Üniversitesi Kozmoloji ve Astroparçacık Fiziği Merkezi'nde görevli gök bilimci Ashley Ross, "Öğrenmek istediğimiz şeylerden biri, evrenin ivme kazanmasına yol açan gizemli şey olan karanlık enerjinin zaman içindeki gelişimi." değerlendirmesini yaptı.

Evrenin 13,8 milyar yaşında olduğu hesap ediliyor

Bilim insanları, evrenin yaklaşık 13,8 milyar yaşında olduğunu hesap ediyor.

Abone Ol Google News
Şehidimiz var

Şehidimiz var

Hakkari'deki hain saldırıda iki askerimiz şehit oldu.
Alçak bu ifadeyi verdi

Alçak bu ifadeyi verdi

​Emniyetten çıkarıldığı anlar dikkat çekti.
Aşıdaumutlandıran gelişme

Aşıda
umutlandıran gelişme

İşe yarıyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Şanlıurfa kavruluyor: 52 dereceyi gördü

Şanlıurfa kavruluyor: 52 dereceyi gördü

Çocuklar serinlemek için sulama aracına akın etti.
Unuttuğumuz Kıbrıs

Unuttuğumuz Kıbrıs

​Her metrekaresi şehit kanı ile sulanan kardeş toprağımız.

Beşiktaş <br>elinden kaçırdı

Beşiktaş
elinden kaçırdı

'​Yürürken bile zorlanır' diyorlardı, göz kamaştırdı.

Başakşehir'e <br>zorlu rakipler

Başakşehir'e
zorlu rakipler

​Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerden 10 tanesi kesinleşti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.