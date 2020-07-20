Evrenin en geniş 3 boyutlu haritası çıkarıldı Evrenin bugüne kadarki en geniş 3 boyutlu haritası çıkarıldı: 6 milyar yıl önce daha hızlı hareket etmeye başladı Evrenin 11 milyar yıllık dönemde nasıl genişlediğini ve değiştiğini gösteren yeni 3 boyutlu haritası çıkarıldı. 100'den fazla gök bilimcinin ortak çalışması olan harita, evrenin yaklaşık 6 milyar yıl önce çok daha hızlı hareket etmeye başladığını ortaya koyuyor. Bilim insanları, evrenin yaklaşık 13,8 milyar yaşında olduğunu hesap ediyor. Bilim insanları, evrenin yaklaşık 13,8 milyar yaşında olduğunu hesap ediyor.

Haber Merkezi 20 Temmuz 2020, 18:29 Son Güncelleme: 20 Temmuz 2020, 18:49 AA