Facebook'un temsilcisi TBMM'de sunum yapacak

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Yayman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlayarak konuşmasına başladı.

"Twitter'ı da çağıracağız"

Yayman, Dijital Mecralar Komisyonu’nun geçen hafta müjde verdiğini açıklayarak, “4 Kasım’da ilk defa Facebook’un temsilcisi Türkiye’ye gelecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sunum yapacak. Sırada Twitter’ın temsilcisini çağıracağız” diye konuştu.

Sosyal ağların Türkiye’de temsilcilik açmalarını çok önemli bulduğunu ifade eden Yayman şu ifadeleri kullandı:

"Bunu Türkiye Cumhuriyeti’nin bir kazanımı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çok çok önemli bir adımı olarak görüyoruz. ‘Evet ama yetmez’ diyoruz. Temsilciliklerin kağıt üstünde kalması, burada temsilcilerin fiziken olmamaları, personelinin olmaması çok ciddi bir problem haline gelmiştir. Türkiye yalan haber üretiminde birinci sıradadır.”

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FOTOĞRAF 7 Sosyal medya devi Facebook'un kurucusu, ABD'li milyarder Mark Zuckerberg'in çocukları da kendisinin yolunda yürüyor.<br> Zuckerberg'in eşi Priscilla Chan, 5 ve 4 yaşlarmda olan iki kızlarının babalarından bilgisayar kodu yazmayı öğrendiğini açıkladı. Bir çocuk doktoru ve hayırsever olan Chan, İngiliz \"Sunday Times\" gazetesine verdiği röportajda, Zuckerberg'in kızları Maxima ve August'a \"uyku rutin\" olarak bilgisayar kodlaması yapmayı ögrettiğini söyledi.<br><br> Chan, \"Uyku zamanında bazen birlikte kitap okurlar, bazen de birlikte kodlama yaparlar. Mark, August 3 yaşına geldiğinden beri çocuklarla bilgisayar kodlaması yapıyor\" dedi.<br><br> Bilgisayar dahisi eşiyle Harvard Üniversitesi'nde okurken tanışan Priscilla Chan ayrıca Mark Zuckerberg'i ilk gördüğünde, onun \"biraz asi\" olduğunu düşündüğünü de itiraf etti. Priscilla Chan, üniversitedeyken bir partide tuvalet için sıra beklerken tanıştığı Zuckerberg ile birkaç randevudan sonra sevgili olduklarını ancak zaman geçtikçe Zuckerberg'in kurallar ve düzenlemelere dikkat etmemesinin onu dehşete düşürdüğünü söyledi.<br> Chan, \"Ben bir kural bozucu değilim... Harvard Üniversitesi'ne giden yolu kelimenin tam anlamıyla tırnaklarımla kazımıştım. Tutucu Priscilla için Mark biraz asiydi\" dedi.<br><br> 121 milyar dolar civarında servete sahip Mark Zuckerberg ile Priscilla Chan'ın kızlarından Maxima 5, August ise 4 yaşında. Çocuklar hem annelerinin hem babalarının soyadlarını taşıyor.<br><br> Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in çocukları da babalarının yolunda: 5 yaşında kodlama öğreniyor Facebook'un kurucusu ABD'li milyarder Mark Zuckerberg'in eşi Priscilla Chan, 5 ve 5 yaşındaki çocuklarının bilgisayar kodlaması yapmayı öğrendiğini söyledi.

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