Facebook'un temsilcisi TBMM'de sunum yapacak

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Yayman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlayarak konuşmasına başladı.
"Twitter'ı da çağıracağız"
Yayman, Dijital Mecralar Komisyonu’nun geçen hafta müjde verdiğini açıklayarak, “4 Kasım’da ilk defa Facebook’un temsilcisi Türkiye’ye gelecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sunum yapacak. Sırada Twitter’ın temsilcisini çağıracağız” diye konuştu.
Sosyal ağların Türkiye’de temsilcilik açmalarını çok önemli bulduğunu ifade eden Yayman şu ifadeleri kullandı:
"Bunu Türkiye Cumhuriyeti’nin bir kazanımı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çok çok önemli bir adımı olarak görüyoruz. ‘Evet ama yetmez’ diyoruz. Temsilciliklerin kağıt üstünde kalması, burada temsilcilerin fiziken olmamaları, personelinin olmaması çok ciddi bir problem haline gelmiştir. Türkiye yalan haber üretiminde birinci sıradadır.”