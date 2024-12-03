Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
İnternet
Google Haritalar'dan tehlikeli güncelleme: Uygulamada 'Polis' seçeneği dikkat çekti

Google Haritalar'dan tehlikeli güncelleme: Uygulamada 'Polis' seçeneği dikkat çekti

17:243/12/2024, Tuesday
G: 3/12/2024, Tuesday
Diğer
Sonraki haber
Yeni güncelleme suç faaliyetlerini kolaylaştırabileceği ifade edildi.
Yeni güncelleme suç faaliyetlerini kolaylaştırabileceği ifade edildi.

Google Haritalar, sürücülere hız radarlarının yerini gösteren uygulamasına son verdi. Artık uygulamada bunun yerine "Polis" seçeneği bulunuyor. Kullanıcılar sadece radar bölgelerini değil tüm polis noktalarını paylaşabilecek.

Google Haritalar, son güncellemesiyle kullanıcıların yalnızca hız radarlarını değil, tüm polis noktalarını işaretleyebileceği bir bildirim sistemi başlattı. Ancak bu yenilik, suçluların kaçış planlarını kolaylaştırabileceği ve kolluk kuvvetlerinin çalışmalarını tehlikeye atabileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.



Kaldırılan "Hız Tuzağı" seçeneğinin yerine gelen "Polis" bildirimi, sadece radar noktalarının değil, devriye gezen ya da kontrol noktalarındaki polislerin yerini de gösterebilmesi nedeniyle tartışma yarattı.



Tüm cihazlarda aktif hale geldi

Bu özellik, yalnızca Google Haritalar uygulamasında değil, Android Auto ve Apple CarPlay platformlarında da aktif olarak kullanılabiliyor. Uygulamanın suç faaliyetlerini kolaylaştırabileceği yönündeki endişeler ise giderek büyüyor.


Kolluk kuvvetlerinin operasyonları tehlikede Güvenlik uzmanları, bu özelliğin polis operasyonlarını ifşa edebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle kaçakçılık, organize suçlar ve yasadışı faaliyetlerde bulunanların, bu güncellemeyi kötüye kullanabileceği uyarısında bulunuluyor.


Bir güvenlik uzmanı, “Polis varlığını bu şekilde açık etmek, sadece suçluların değil, tehlikeli sürücülerin de kolluk kuvvetlerinden kaçmasını kolaylaştırır. Bu durum, kamu güvenliğini ciddi şekilde zayıflatabilir” dedi.



Waze entegrasyonu daha fazla tartışma yarattı

Google Haritalar’a entegre edilen Waze uygulaması, polis bildirimlerinin kullanıcılar arasında yayılmasını hızlandırıyor. Waze’in, kullanıcıların suçluların kaçış yollarını belirlemelerine yardımcı olabileceği endişesi, bu özelliğin eleştirilmesine neden oldu.



Güvenlik açısından büyük risk

Google Haritalar’ın "Polis Noktası" bildirimi, güvenli yolculuk için olumlu bir adım gibi görünse de, bu özelliğin kötü niyetli kişiler tarafından nasıl kullanılacağına dair ciddi soru işaretleri var. Güvenlik uzmanları, Google’ın bu özelliği yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurguluyor.

#Navigasyon
#Polis
#Google

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu ne zaman yatar?