Google Haritalar'dan tehlikeli güncelleme: Uygulamada 'Polis' seçeneği dikkat çekti

Google Haritalar, son güncellemesiyle kullanıcıların yalnızca hız radarlarını değil, tüm polis noktalarını işaretleyebileceği bir bildirim sistemi başlattı. Ancak bu yenilik, suçluların kaçış planlarını kolaylaştırabileceği ve kolluk kuvvetlerinin çalışmalarını tehlikeye atabileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.









Kaldırılan "Hız Tuzağı" seçeneğinin yerine gelen "Polis" bildirimi, sadece radar noktalarının değil, devriye gezen ya da kontrol noktalarındaki polislerin yerini de gösterebilmesi nedeniyle tartışma yarattı.









Tüm cihazlarda aktif hale geldi

Bu özellik, yalnızca Google Haritalar uygulamasında değil, Android Auto ve Apple CarPlay platformlarında da aktif olarak kullanılabiliyor. Uygulamanın suç faaliyetlerini kolaylaştırabileceği yönündeki endişeler ise giderek büyüyor.





Kolluk kuvvetlerinin operasyonları tehlikede Güvenlik uzmanları, bu özelliğin polis operasyonlarını ifşa edebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle kaçakçılık, organize suçlar ve yasadışı faaliyetlerde bulunanların, bu güncellemeyi kötüye kullanabileceği uyarısında bulunuluyor.





Bir güvenlik uzmanı, “Polis varlığını bu şekilde açık etmek, sadece suçluların değil, tehlikeli sürücülerin de kolluk kuvvetlerinden kaçmasını kolaylaştırır. Bu durum, kamu güvenliğini ciddi şekilde zayıflatabilir” dedi.









Waze entegrasyonu daha fazla tartışma yarattı

Google Haritalar’a entegre edilen Waze uygulaması, polis bildirimlerinin kullanıcılar arasında yayılmasını hızlandırıyor. Waze’in, kullanıcıların suçluların kaçış yollarını belirlemelerine yardımcı olabileceği endişesi, bu özelliğin eleştirilmesine neden oldu.









Güvenlik açısından büyük risk