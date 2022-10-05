​Google yazıyı üç boyutlu nesneye dönüştürecek.

Google, metni üç boyutlu nesnelere dönüştüren yapay zeka geliştirdi. Şirket, DreamFusion adını verdiği yeni aracın, iki boyutlu veri kümelerini kullanarak üç boyutlu sahneler oluşturduğunu açıkladı. Yazılım devinin yapay zeka laboratuvarı Google Brain’de araştırmacı olan Ben Poole, “Metinden üç boyutlu görsel üretmek için geliştirdiğimiz yeni yöntemimiz DreamFusion’ı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Önceden eğitilmiş bir metinden görüntüye çevirme modelini kullandık.

Üç boyutlu veriye gerek kalmadı” diye konuştu. Yazılı komutları üç boyutlu tasarımlara dönüştüren aracın, ‘yüzey geometrisi’ ve ‘derinliği’ açısından doğru görseller oluşturduğu ifade edildi.