HepsiJet’ten hızına hız katacak yepyeni bir buluş​

HepsiJet ‘Çok Araçlı Rota Optimizasyonu’ ile literatüre pek çok yenilik getirdi.

HepsiJet mühendislerinin geliştirdiği “çok araçlı rota optimizasyonu”nu içeren buluş, kargo rotalama ile ilgili karşılaşılan birçok problemi büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Söz konusu çözüm, kullanıcıların bir mobil uygulama veya bir internet sitesi uygulamasıyla teslimat yönetim sistemine erişim sağlamasına ve bir optimizasyon modülünde gerçekleşen işlemler sayesinde sipariş veren alıcı terminali tarafından belirlenen zaman aralığında siparişlerin teslim edilmesine imkân tanıyor. Sipariş teslim alma noktasında birden fazla tip teslimat aracı varsa, gönderilerin öncelik sırasına ve gönderilerin iletileceği noktaların limitleri doğrultusunda araç tiplerine göre gruplandırılmasını sağlayan bu yenilikçi sistem TÜRKPATENT tarafından tescil edildi.

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Teslimatlarda hız ve verimlilik sağlıyor

Siparişlerin teslim alınma ve teslim edilme noktaları arasında uzaklık matrisi oluşturarak gönderilerin öncelik derecelerine göre bir model oluşturan bu inovasyon, bu süreçte enlem ve boylamı belirsiz adresli gönderileri de otomatik olarak rotalama işlemi dışında bırakıyor. Sistem ayrıca istisnai durumlarda özel zaman parametrelerinin toplam rota süresine eklenebilmesine, gerektiğinde manuel olarak müdahale ile rotalamanın onaylanmasına ve oluşturulan rota planının mobil ve web uygulaması üzerinden görüntülenebilmesine de olanak sağlıyor. HepsiJet’in “çok araçlı rota optimizasyonu”, inovatif süreç ve çözümlerle, kargo siparişlerinin teslimat süreçleri için olası problemleri ve kritik kısıtları da göz önünde bulundurarak yüksek verimlilik sağlıyor.

İnovasyonda ‘karınca kolonisi’ yönteminden esinlenildi

HepsiJet’in kargo teslimat operasyonlarının etkinliğini ve hızını önemli oranda iyileştirecek bu buluşta Hepsiburada mühendisleri, karınca kolonilerinin yuvalarına yiyecek taşırken kullandıkları doğa mucizesi içgüdüsel tekniklerden esinlendiler. Optimum lojistik rota planlama yöntemi sunan bu sistemde, sevkiyat bilgilerine ek olarak dağıtım merkezinin konum ve araç bilgileri de planlamaya dâhil ediliyor. Ardından teslimat noktasına yönelik tüm gönderi bilgileri analiz ediliyor ve bu süreçte araç bilgileri, sipariş bilgileri ve teslimat adresi seti, lojistik rota planlaması için kısıtlamalar olarak kullanılıyor. Teslimat adresleri kümesindeki tüm konumlara bir kez uğrayacak şekilde ve her birinin teslimat maliyetleri hesaplanarak, çok araçlı inovatif bir dağıtım senaryosu elde ediliyor. Tüm bu planlamaya toplam teslimat hacmiyle ilgili bilgilere dayalı parametrelerin de eklenmesiyle, mevcut araçlardan gereksinimlerini karşılayan optimal sayıda araç ile tüm teslimat süreci, A’dan Z’ye en verimli şekilde planlanmış olarak başlıyor.