Teknoloji Instagram profile müzik ekleme özelliği üzerinde çalışıyor MSNi hatırlattı
İNTERNET

Instagram profile müzik ekleme özelliği üzerinde çalışıyor: MSN'i hatırlattı

Sosyal medya platformu Instagram'ın profile müzik ekleme özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yeni özelliğin detayları tam olarak belli olmasa da kullanıcılara MSN günlerini hatırlattı. MSN'de çalınan müzik durumda gösteriliyordu.

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Instagram profile müzik ekleme özelliği üzerinde çalışıyor: MSNi hatırlattı
Foto: Arşiv.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram birçok kullanıcıya nostalji yaşatan bir özellik üzerinde çalışıyor.

  • Instagram sızıntılarıyla bilinen Alessandro Paluzzi'nin ortaya çıkardığı geliştirmeye göre şirket müzik eklemeyi test ediyor.

Henüz arayüzde bir buton olarak gözüken müzik ekleme özelliğinin detayları tam olarak bilinmiyor. Elde edilen bilgilere göre profilde Müzik Ekle seçeneği bulunacak. Ancak buraya sabit bir şarkı mı eklenecek ya da Spotify, Apple Music gibi platformlardan anlık şarkı mı çekilecek henüz öğrenilemedi.

Ekran görüntülerine göre burada 40 karakterlik bir sınır da bulunuyor.

Instagram'ın çatı kuruluşu Meta aynı zamanda Facebook'un da sahibi. Yakın zamanda Facebook'ta da benzer bir özellik test edilebilir.

MSN'İ HATIRLATTI

MicroSoft Network ya da yaygın bilinen adıyla MSN 2000'li yılların başında internet mesajlaşmasının en yaygın uygulamaları arasındaydı. Burada müzik çalarla bağlantı kurup anlık olarak dinlediğiniz müziği karşıya gösterebiliyordunuz.

Öte yandan ilk sosyal medya denemelerinden MySpace'de de benzer bir özellik bulunuyordu.

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