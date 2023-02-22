Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Teknoloji

Kripto para borsası Coinbase hacklendi: Çalışan bilgileri çalındı

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Coinbase tarafından yapılan açıklamada, şirkete siber saldırı düzenlendiği, fakat saldırının kısa sürede engellendiği açıklandı. Coinbase'in yaptığı açıklamada kullanıcı verilerinin ve fonlarının zarar almadığı belirtildi.

10:42 . 22/02/2023 Çarşamba
Diğer
Coinbase hacklendi

Coinbase hacklendi

Kripto para borsası Coinbase tarafından yapılan açıklamaya göre henüz belirlenemeyen bir tehdit aktörü, bir kimlik avı saldırısı kullanarak platforma ait dahili sistemleri ele geçirmek için çalışanlar üzerinden bir yol izledi.


Hacker başlangıçta Coinbase çalışanlarına 'kimlik avı' olarak nitelendirilen bir SMS göndererek onlardan acilen şirket hesaplarına giriş yapmalarını ve önemli bir mesajı okumalarını istedi. Mesajlar, Coinbase kurumsal giriş sayfası kimliğine bürünen bir bağlantı içeriyordu, ancak aslında kişisel verileri çalmak için tasarlanmış kötü niyetli bir açılış sayfasından başka bir şey değildi.


Techradar'ın haberine göre çalışanların çoğunluğu gelen SMS'lerin dolandırıcılık amacıyla gönderildiğini anlamış olsa da, biri anlamadı ve böylece bilgisayar korsanlarına oturum açma kimlik bilgilerini verdi. Oturum açtıktan sonra kurbana teşekkür edildi ve mesajı dikkate almaması istendi. Saldırganlar oturum açma kimlik bilgilerini almayı başarsa da, hesap çok faktörlü kimlik doğrulama ile korunduğu için fazla bir şey yapamadı.


Saldırganlar nihayetinde sisteme sızmayı başarırken, herhangi bir ciddi zarara yol açmalarına izin verilmeden önce devre dışı bırakıldılar. Coinbase'e göre, müşteri fonlarının yanı sıra müşteri verileri de güvenli ve sağlam.


#kripto para
#borsa
#Coinbase
#hack
#çalışan bilgileri
#ele geçirilme
1 saat önce
default-profile-img
Kripto para borsası Coinbase hacklendi: Çalışan bilgileri çalındı
ASPİLSAN'dan Almanya'ya silindirik lityum iyon pil ihracatı
Milli Savunma Bakanı Akar TCG Bayraktar gemisinde depremzedeleri ziyaret etti
Japonya 'gizemli top' nedeniyle sahili kapattı
Deprem en fazla kaç saniye sürer?
Hakkari'de 3 okul 'deprem riski' nedeniyle tahliye edildi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.