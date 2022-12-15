Microsoft AB kullanıcıları için veri limitini kullanıma sunacak

AB veri sınırının aşamalı olarak kullanıma sunulması, Azure, Microsoft 365, Dynamics 365 ve Power BI platformu gibi tüm temel bulut hizmetleri için geçerli olacak.

AB'nin 2018'de kullanıcı gizliliğini koruyan Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ni (GDPR) yürürlüğe koymasından bu yana büyük işletmeler, müşteri verilerinin uluslararası akışı konusunda giderek daha fazla endişe duymaya başladı.

Bloğun yürütme kolu olan Avrupa Komisyonu, verileri ABD'ye aktarılan Avrupalı kullanıcıların gizliliğini korumak için öneriler üzerinde çalışıyor.

Microsoft'un Gizlilik Sorumlusu Julie Brill, "Bu projeyi daha derinlemesine ele aldıkça, daha aşamalı bir yaklaşım benimsememiz gerektiğini öğrendik" ifadelerini kullandı.

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Brill, "İlk aşama müşteri verileri olacak. Sonraki aşamalara geçerken günlük verilerini, hizmet verilerini ve diğer türdeki verileri taşıyacağız" dedi. İkinci fazın 2023'ün sonunda, üçüncü fazın ise 2024'te tamamlanacağını söyledi.

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