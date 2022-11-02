Milli enerjide yapay zekâ 'Zeki' dönemi

Türkiye’nin milli enerji gücü, milli teknoloji atağı ile artacak. Keşfedilen gaz ve petrol kaynaklarının çıkartılması, taşınması ve kullanımında, milli olarak geliştirilen yapay zekâ “zeki” kullanılacak.

Karadeniz’deki 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfi sonrası bu gazın hizmete alınması için çalışmalar başladı. Karadan 170 km uzaklıktaki gazı, denizin yüzlerce metre altına yerleştirilen borularla şebekeye bağlamak hedefleniyor. Karadeniz’in zorlu coğrafyasında yürütülen çalışmalarda karşılaşılan zorlukları aşmak için de “yapay zekâ” formülü hayata geçiriliyor.





HIZLI - VERİMLİ BİR ÇALIŞMA MODELİ

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, “zeki” adı verilen yapay zekâ ile bilişim, operasyon, mühendislik ve veri teknolojilerini tek bir yazılım çatısı altında birleştirdi. Yapay zekâ ile donatılan zeki platformu, 40 bin farklı kaynaktan aldığı gerçek zamanlı veriyi harmanlayarak ilişkilendiriyor ve öngörülerini dijital karar süreçlerine aktarıyor. Doğalgaz yatağından dağıtım şebekesine kadar üretim ve akış süreçlerini uçtan uca modelleyen zeki, etkin, hızlı ve verimli bir çalışma modeli sunuyor.

TÜRKİYE'Yİ İLK SIRALARA TAŞIYACAK

Dünya petrol endüstrisi için geleceğin dijital operasyonunu tanımlayan milli yapay zekânın, Türkiye’yi bu alanda ilk sıralara taşıyacağı belirtiliyor. Uzmanlar, bu platform sonrasında veri bazlı operasyon ve yönetim modeliyle bu alanda yeni bir dönemin başlayacağına dikkat çekiyor.