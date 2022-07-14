Teknoloji NASAdan çarpıcı uyarı Çin Ayı işgal edebilir
İNTERNET

NASA'dan çarpıcı uyarı: Çin Ay'ı işgal edebilir

NASA yöneticisi Bill Nelson, Çin’in bir şekilde Ay üzerinde hakimiyet iddia etmesinden ve diğer ülkelerin keşfini engellemesinden korktuğunu belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
NASAdan çarpıcı uyarı: Çin Ayı işgal edebilir
Foto: Arşiv.

Bir Alman gazetesi ile yaptığı röportajda Nelson, Çin'in Ay'a inmesinin ardından diğer ülkeleri dışarıda tutmaya çalışabileceğini söyledi. Çin ise hızlı bir şekilde bu iddiaların “yalan” olduğunu belirterek karşı çıktı.

  • NASA yöneticisi ve Çin hükümet görevlileri arasındaki bu anlaşmazlık, her iki ülkenin de aktif bir şekilde Ay üzerinde görevlere devam ettiği bir dönemde yaşanıyor. 2019 yılında Çin, Ay'ın uzak yüzüne bir uzay aracı indiren ilk ülke oldu. Aynı yıl içerisinde Çin ve Rusya, 2026 yılına kadar Ay'ın Güney Kutbu'na ulaşmak için ortak planlarını duyurdular. Bazı Çinli yetkililer ve hükümet belgeleri de 2027 yılına kadar kalıcı, mürettebatlı bir Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu kurma amaçlarını ortaya koydu.

Ancak bir ay üssü kurmak ve “Ay'ı ele geçirmek” arasında büyük bir fark var ve bu fark, Çin de dahil olmak üzere tüm ülkeler için geçerli. Sadece bir üssün kurulması bütün bir uydu üzerinde hakimiyet ilan etmek için kesinlikle yeterli olmayacakken, böyle bir iddianın muazzam teknolojik, ekonomik ve yasal zorlukları da bulunuyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, Ay'a bir uzay aracı göndermek bile ucuz bir işlem değilken hakimiyet ilan etmenin neredeyse hiçbir ekonomik faydası bulunmuyor.

Yasal açıdan bakıldığında ise, şu anda yürürlükte olan uluslararası uzay kanunları sebebiyle Çin'in Ay üzerinde hakimiyet ilan etmesi mümkün değil. 1967 yılında kabul edilen ve aralarında Çin'in de bulunduğu 134 ülke tarafından imzalanan Dış Uzay Anlaşması'nda açık bir şekilde “Ay ve diğer uzay cisimleri de dahil olmak üzere dış uzay, hükümdarlık iddiası, kullanım veya işgal ya da başka herhangi bir şekilde ulusal ele geçirmeye tabi değildir” deniliyor. Kısacası bu anlaşmayı imzalayan herhangi bir ülkenin böyle bir iddiada bulunması bu anlaşmanın ihlali anlamına gelir ve bunun da Dünya'da çok ciddi sonuçları olabilir.

NASA evrenin en derininden yeni görüntüleri paylaştı: Uzay teleskopu bu kez sönen yıldızı yakaladı
FOTOĞRAF 8
Title
James Webb uzay teleskobu, \"13 milyar yıldan fazla geriye bakarak\", şimdiye kadar çekilmiş \"erken evrenin en derin görüntüsünü\" kaydetti.<br>
Title
NASA, Dünya`dan yaklaşık 1 buçuk milyon kilometre öteden çekilen fotoğrafların ilkini, Beyaz Saray’da Joe Biden’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda yayımladı.<br>
Title
Bugün de sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yapan NASA, bu kez paylaştığı fotoğrafın sönmekte olan bir yıldızın patlamasına ait olduğu bildirildi.
Title
James Webb, dev şok dalgaları ve gelgit kuyrukları gösteren bir galaksi kümesi olan Stephan`s Quintet`in kalın tozunun arasından baktı.<br>
Title
Webb, ultraviyole radyasyon ve yıldız rüzgarlarının devasa toz ve gaz duvarlarını şekillendirdiği Karina Bulutsusu`ndaki bebek yıldızları gözler önüne seriyor.
Title
Mart 2022`de James Webb Uzay Teleskobu, ayna hizalamasının ardından uzaydan bir fotoğraf göndermişti.<br>
Title
Şubat 2022`de James Webb Uzay Teleskobu, uzak bir yıldızın ilk grenli görüntülerini yakalamıştı.<br>
Title
Uzay aracı kendi selfiesini de çekmişti.<br>
NASA evrenin en derininden yeni görüntüleri paylaştı: Uzay teleskopu bu kez sönen yıldızı yakaladı
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), James Webb Uzay Teleskobu'ndan evrenin şimdiye kadar yakalanmış en derin görüntüsünü dün yayınladıktan sonra, bugün yeni fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan görüntünün sönmekte olan bir yıldızın patlamasına ait olduğu bildirildi.

NASA paylaştı: Evrenin en derin görüntüsü
TEKNOLOJİ
NASA paylaştı: Evrenin en derin görüntüsü
Türkiye daha ucuza üretti

Türkiye daha ucuza üretti

Denizdeki silahlar yerli namlularla keskinleşecek.
Hem mağdurum hem de gülüyorum

'Hem mağdurum hem de gülüyorum'

İki bin 300 liralık masrafına karşı 10 TL bırakılan sürücü şok geçirdi.
Bitliste biri gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

65 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Bakan Kirişci: Can kaybı yok, maddi hasarlar telafi edilecek.

Başakşehir'in yeni transferi ​Mesut Özil imza töreninde konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.