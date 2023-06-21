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NASA'nın uzay aracı Jüpiter'de yeşil bir küreyi fotoğrafladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Jüpüter'in yörüngesinde araştırma yapmakta olan Juno isimli uzay aracı, gaz devrinin kuzey kutbuna yakın olan kısmında yeşil parlak bir kürenin fotoğrafını çekti.

14:55 . 21/06/2023 Wednesday
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Juno'nun 2016'da göreve başlamasından itibaren Jüpiter'in yörüngesinde 35 kez döndüğü, gezegendeki soluk toz halkaları, "Büyük Mavi Nokta", ekvator yakınındaki manyetik alan ve gezegenin bilinmeyenleri hakkında veri toplamaya devam ettiği belirtildi.

Juno'nun 2016'da göreve başlamasından itibaren Jüpiter'in yörüngesinde 35 kez döndüğü, gezegendeki soluk toz halkaları, "Büyük Mavi Nokta", ekvator yakınındaki manyetik alan ve gezegenin bilinmeyenleri hakkında veri toplamaya devam ettiği belirtildi.

BGR'nin haberine göre, NASA, aracın "JunoCam" adlı kamerasından alınan fotoğrafın, Jüpiter'in türbülanslı atmosferinde yaşanan fırtınalar sonucunda oluşan bir şimşek olduğunu açıkladı.

Fotoğrafta, Jüpiter'in yüzeyini kaplayan bulutların içinde "yeşil şimşekler çakan parlak bir küre"nin yer aldığı ifade edildi.

NASA, Dünya'daki şimşeklerin, ekvator üzerinde bulunan bulutlardaki sudan kaynaklandığını, Jüpiter'deki şimşeklerin ise bulutların barındırdığı amonyak-su karışımından oluştuğunu ve gezegenin kutuplarının yakınlarında bu tür oluşumlara sıklıkla rastlandığını kaydetti.

Yeşil kürenin fotoğrafının, Juno'nun Jüpiter'in bulutlarından 19 bin 900 mil (yaklaşık 32 bin kilometre) yükseklikteki yörünge uçuşunda çekildiği bilgisi paylaşıldı.

Fotoğrafın, NASA Jet Tahrik Laboratuvarında çalışan bilim insanı Kevin M. Gill tarafından tespit edildiği aktarıldı.

Jüpiter'deki şimşeklerin, Dünya'da yaşananlara oranla 10 kat güçlü olduğu, diğer gezegenlerde de şimşek tespit edildiği, Satürn'de saniyede 10 defa çakan şimşekler yaşandığı vurgulandı.

Juno'nun 2016'da göreve başlamasından itibaren Jüpiter'in yörüngesinde 35 kez döndüğü, gezegendeki soluk toz halkaları, "Büyük Mavi Nokta", ekvator yakınındaki manyetik alan ve gezegenin bilinmeyenleri hakkında veri toplamaya devam ettiği belirtildi.


NASA merak uyandıran UFO görüntülerini paylaştı: Çok ilginç manevralar yaptığını görüyoruz
NASA merak uyandıran UFO görüntülerini paylaştı: Çok ilginç manevralar yaptığını görüyoruz

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), tarihinde ilk kez Tanımlanamayan Uçan Nesne (UFO) ve Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP) ile ilgili halka açık basın toplantısı düzenledi. Toplantıda NASA tarafından kayıt altına alınan ve “uçak veya doğal afet olmayan hava olayları” başlıklı araştırmalar kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıda geçtiğimiz sene İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından kaydedilen ve binaların üzerinde hızla hareket eden metalik bir küreyi gösteren bir görüntü paylaşılarak, nesnenin henüz ne olduğunun tespit edilemediği belirtildi. Söz konusu nesne için, "Bunların çok ilginç manevralar yaptığını görüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

#Jüpiter
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