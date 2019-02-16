Teknoloji Samsung Galaxy M20nin Türkiye fiyatı belli oldu
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​Samsung Galaxy M20’nin Türkiye fiyatı belli oldu! İşte fiyatı ve teknik özellikleri

Samsung Galaxy M20’nin Türkiye fiyatı belli oldu

Samsung’un 28 Ocak tarihinde duyurduğu giriş seviye telefonu Galaxy M20’nin Türkiye fiyatı ortaya çıktı. Dün itibari ile Türkiye’de ön siparişe açılan telefon, 5000 mAh batarya, 120 derecelik çekim yapabilen arka çift kamera ve sunduğu hızlı şarj desteği ile büyük ilgi topladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ön sipariş verilen ​Samsung Galaxy M20'ler 24 Şubat sonrası sahiplerine teslim edilecek.
Ön sipariş verilen ​Samsung Galaxy M20'ler 24 Şubat sonrası sahiplerine teslim edilecek.

Samsung Galaxy M20, Türkiye’de ön siparişe açıldı. Güney Koreli teknoloji devinin giriş seviye yeni telefonu olan Galaxy M20’nin Türkiye fiyatı sonunda belli oldu. 28 Ocak tarihinde duyurulan telefon Samsung hayranları tarafından büyük ilgi görürken cazip fiyatı ile de dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

SAMSUNG GALAXY M20 ŞİMDİLİK SADECE ONLİNE SATIŞ PLATFORMLARINDA ÖN SİPARİŞE AÇILDI!

Samsung Galaxy M20’ye sahip olmak isteyenler şimdilik sadece Türkiye’nin önde gelen online alışveriş platformları üzerinden ön sipariş verebiliyor. 15 Şubat itibari ile Türkiye’de ön sipariş almaya başlayan platformlar, cihazları 24 şubat sonrası bir tarihte sahiplerine ulaştırmayı planlıyor.

SAMSUNG GALAXY M20 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI!

6.3 inçlik Full HD+ damla çentik tasarıma sahip bir cihaz ile kullanıcılarının karşısına çıkan Galaxy M20, 120 derecelik çekip yapabilen arka kamera ile farkını ortaya koyuyor. Bununla beraber Samsung tarafında pekte alışık olmadığımız bir iyileştirme yapan teknoloji devi, Galaxy M20 modelinde 5000 mAh’lık bataryaya yer veriyor. Ayrınca M20 modelinde kullanıcılarına yüzde 90 oranında ekran kasa oranına sunan Samsung, normal şarja göre 3 kat daha hızlı bir şarj desteği sağlıyor.

İşte Samsung Galaxy M20 teknik özellikleri;

  • - 6,3 inç (2340x1080 piksel) Full HD+ TFT ekran
  • - Samsung Exynos 7904 işlemci, Mali-G71 GPU
  • - 3GB/4GB RAM, 32GB,64GB depolama
  • - Android 8.1 Oreo işletim sistemi
  • - 13 MP, f/1.9 diyafram + 5 MP, f/2.2 diyaframlı çift arka kamera
  • - 8 MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera
  • - 5000mAh pil, 15W hızlı şarj
  • - Çift SIM, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5

Samsung’un Türkiye’de ön siparişe açılan giriş seviyesi telefonuna sahip olmak isteyenlerin ise 1.799TL’yi gözden çıkarmaları gerekiyor.

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