Teknoloji Twitter çöktü mü? Neden açılmıyor?
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Twitter çöktü mü? Neden açılmıyor?

Milyonlarca kullanıcısı olan Twitter’a erişim problemi yaşanıyor. Pek çok kullanıcı Twitter’a hiçbir şekilde giriş yapamazken, giren kullanıcılar ise ‘bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene’ hatası ile karşı karşıya kalıyor. Bu noktada, Twitter çöktü mü, neden girilmiyor ve Twitter bir sorun oluştu hatası nedir soruları araştırılıyor. Konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Peki, Twitter çöktü mü, neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek? Twitter bir sorun oluştu yeniden yüklemeyi dene hatası ne zaman düzelecek? İşte detaylar;

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Haber Merkezi Diğer
Twitter çöktü mü? Neden açılmıyor?
Foto: Arşiv.

Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor. 15:00'da başlayan erişim probleminin nedeni bilinmezken, kullanıcılar ''Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi deneyin'' hatasıyla karşılaşıyor. Yaşanan gelişmelerin ardından ise Twitter çöktü mü sorusu akıllara geldi. Peki, twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter ne zaman düzelecek?

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR? TWİTTER'A NEDEN GİRİLMİYOR?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter'a erişim problemi yaşanıyor. Peki, Twitter'daki problem neden kaynaklanıyor, ne zaman düzenlenecek?

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