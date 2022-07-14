Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor. 15:00'da başlayan erişim probleminin nedeni bilinmezken, kullanıcılar ''Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi deneyin'' hatasıyla karşılaşıyor. Yaşanan gelişmelerin ardından ise Twitter çöktü mü sorusu akıllara geldi. Peki, twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter ne zaman düzelecek?

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR? TWİTTER'A NEDEN GİRİLMİYOR?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter'a erişim problemi yaşanıyor. Peki, Twitter'daki problem neden kaynaklanıyor, ne zaman düzenlenecek?