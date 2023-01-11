Twitter TikTok'un bir özelliğini daha aldı

Elon Musk'ın gelişiyle sürekli değişikliğe uğrayan ve gündemden düşmeyen Twitter, aralık ayından bu yana gündeme gelen bir özelliği daha kullanıma sundu. TikTok ile benzerlik gösteren özellik, görenlerin gözünden kaçmadı. Gelen özellik TikTok'ta olduğu gibi, takip ettiğiniz hesaplardan gelen tweet'leri ve beğenebileceğiniz diğer tweetleri (senin için) seçeneğini kullanıcılara sundu. Özellik şimdilik İOS kullanıcıları için kullanıma sunuldu. Özellik şimdilik İOS kullanıcıları için kullanıma sunuldu. Kullanıcıların istediği tweet'leri görmelerini sağlayan yeni arayüz güncellemesi, bugün itibariyle iOS cihazlara sunulmaya başladı.

Twitter ana sayfası yenilendi

Twitter Support tarafından yapılan duyuruya göre iOS kullanıcıları bugünden itibaren, ''Sizin için'' önerilen veya ''Takip ettiğiniz'' hesaplardan tweet'leri görmek için sekmeler arasında geçiş yapabilir.

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Twitter ana sayfa görünümü değişti

En son tweetleri sıralamak artık daha zor

Eskiden akışları değiştirmenizi sağlayan yıldız simgesi ise artık yok. Peki Twitter bu değişiklik ile tam olarak neyi amaçlıyor?

Önceden uygulamayı size "En Son Tweetleri" gösterecek şekilde ayarladığınızda bu genellikle sabit kalırdı ancak şimdi uygulamayı kapatıp yeniden açtığınızda bile Sizin İçin akışı gösteriliyor. Bu biraz can sıkıcı bir durum çünkü kronolojik akışı tercih eden pek çok insan var ve bundan kurtulmak ya da erişimi zorlaştırmak için yapılan önceki girişimler genellikle kullanıcıların tepkisine yol açmıştı.

Şu an itibariyle özellik yalnızca iOS cihazlarda kullanılıyor. Android ve Twitter web sürümüne özelliğin ne zaman geleceği ise bilinmiyor.

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TEKNOLOJİ Instagram'ın ana ekranı değişiyor