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Twitter'a ‘Ortak Tweet’ (CoTweets) Atma Özelliği Geldi

Popüler sosyal medya platformu Twitter ortak paylaşım özelliğini geçtiğimiz aylar yayınladığı video ile duyurmuştu. Şu an test etmeye başladığı 'ortak tweet' özelliğini ülkemize getirdi. Yalnızca belli kullanıcıların kullanabildiği yeni özellik, arkadaşlarınızla, ticari ortaklarınızla birlikte tweet atmanıza olanak tanıyor. Twitter’a böylelikle bir yeni özellik daha eklenmiş oldu. Peki Twitter’da ortak paylaşım nasıl yapılır? İşte detaylar.

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Twitterda ortak tweet nasıl atılır?
Twitter

CoTweets özelliği, iki hesabın bir tweet'i birlikte yazmasına ve her ikisinin de tek bir tweet'te etiketlenmesine olanak tanıyor. İlk kez 2022 Temmuz ayında konuşulmaya başlanmıştı.

Twitter CoTweets
Twitter CoTweets

Bu özelliği ilk kez ABD Başkanı Biden ve Eşi Jill Biden tarafından paylaşıldığında görmüştük.Twitter CoTweets özelliği ülkemizde de kullanılmaya başlandı. Onur Özcan isimli Twitter kullanıcısından gelen ekran görüntülerinden de görebildiğiniz üzere ‘ortak tweet’ özellliği artık ülkemizde de test etmeye başladı.

Twitter
Twitter

Ancak yeni özelliğin henüz herkese gelmediğini; yani belli kullanıcılar için çıkış yaptığını eklemekte fayda var. Özelliğin size daha erken açılmasını istiyorsanız uygulamanızı güncel tutmanızda fayda var. Test edilen ortak tweetlerin herkes için ne zaman kullanılacağı ile ilgili henüz bir bilgi yok; ancak yakın zamanda gelebileceğini söyleyebiliriz. Twitter özelliği hesabın açılış tarihine, takipçi sayısına, haftada kaç gün siteye giriş yaptığına bakarak önce belirli sayıda kullanıcıya açıyor. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre özelliği tüm kullanıcılarda aktif ediyor.

Görüntüleri incelediğimizde özellikle birlikte paylaşılan tweet'in üst kısmında her iki kullanıcının da isminin yer aldığı görülebiliyor. Twitter, ortak tweetler ile birlikte platformda etkileşimi artırmayı amaçladığını söylüyor.

Nasıl kullanılıyor?

İki kullanıcı CoTweet yapmaya karar verdiğinde, ilk adım paylaşmak istedikleri içeriği tamamlamaktır. İşbirliği yapmak için Direkt Mesajların kullanılması öneriliyor. Twitter’a göre yeni özellik, tweet oluşturma kısmında görünen ‘ortak tweet’ simgesine tıklayarak kullanılabilecek.

Kullanıcılar, bu şekilde ortak tweet atmak istedikleri kişilere davet gönderebilecek.

Davet mesaj kutusuna düşüyor. Davet edilen kullanıcı isteği onayladığında tweet'te iki kişinin adı gösteriliyor. Davet kabul edilirse de her iki hesabın da isminin geçtiği ana sayfaya düşen ortak tweetler paylaşılacak.

Ortak tweet nasıl kaldırılır?

Tweet'in sağ üst tarafındaki üç çizgiden etiketi kaldır seçeneğini işaretlediğinizde ve 'emin misiniz?' sorusunu onayladığınızda artık ortak tweet'te adınız gözükmeyecektir.

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Twitter'a ortak tweet atmanızı sağlayacak yeni özellik geliyor
FOTOĞRAF 8
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Twitter, son zamanlarda platforma yeni özellikler getirmeye başladı.
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Kullanıcıların karakter sınırına takılmadan paylaşım yapabilecekleri Notlar isimli bir özellik üzerinde çalışan şirket, şimdi de ortak tweet özelliğini test ediyor.
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İnstagramda iki farklı hesabın ortak paylaşım yapmasına olanak tanıyan bir özellik var.
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Şimdi ise bu özellik Twittera geliyor.
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TEST AŞAMASINDATwitter yöneticilerinin açıklamasına göre, CoTweets yani ortak tweetler olarak adlandırılan bu özellik sınırlı kişilerle test ediliyor.
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Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, tweet paylaşma kısmına tıkladıklarında bu özelliği kullanabilecekleri ve ortak yazar olması için diğer hesapları davet edebilecekleri bir seçenekle karşılaşıyor.
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İki farklı hesabın tek bir gönderinin sahibi olmasına olanak tanıyan yeni özelliğin ne zaman herkese açılacağı şimdilik bilinmiyor.
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Twitter'a ortak tweet atmanızı sağlayacak yeni özellik geliyor
Dünyanın en popüler toplumsal medya platformlarından Twitter, son zamanlarda yeni özellikler geliştirmeye başladı. Twitter şimdi de iki hesabın birlikte paylaşım yaparak ortak tweet atmasına olanak tanıyan bir özelliği test ediyor. Peki, ortak tweet uygulaması nasıl olacak?
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