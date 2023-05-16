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Teknoloji

Twitter'dan Türkiye'deki seçim öncesi erişim engeli açıklaması

Twitter'dan Türkiye'de gerçekleştirilen seçim süresince erişim engeli getirilen hesaplara ve Tweetlere yönelik açıklama geldi. Açıklamada, "Bant daraltılmasının önüne geçmek ve Twitter’ı hafta sonunda yapılan seçim süresince kullanılabilir durumda tutmak için 4 hesaba ve 409 tweete erişim engelleme işlemi uyguladık" denildi.

10:01 . 16/05/2023 Salı
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Twitter, bant daralmasının önüne geçmek istediğini açıkladı.

Twitter, bant daralmasının önüne geçmek istediğini açıkladı.

Sosyal medya platformu Twitter, seçim süresince erişim engeli getirilen hesap ve twitlere yönelik açıklama yaptı.


Twitter'ın Küresel Hükümet İşleri hesabından Türkçe ve İngilizce olarak yapılan açıklamada,
"Geçen hafta boyunca Türk Hükümeti ile müzakere halindeydik ve bize Twitter’ın mevcut mahkeme kararlarının tamamına uymayan tek sosyal medya kuruluşu olduğunu belirttiler. Twitter'a yönelik bant daraltılması konusunda bir uyarı aldık ve bu nedenle Twitter’ı hafta sonunda yapılan seçim süresince kullanılabilir durumda tutmak için 4 hesaba ve 409 tweete erişim engelleme işlemi uyguladık"
ifadeleri yer aldı.




#Twitter
#sosyal medya
#seçim
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