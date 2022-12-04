Uçak modu tarihe karışıyor

Avrupa Komisyonu, seyahatleri daha da kolaylaştıracak yeni bir karar aldı. 5G teknolojisi sayesinde yolcular artık telefonlarını uçak moduna almadan yolculuk yapabilecek.

Komisyon, 30 Haziran 2023 tarihini verdi. Üye devletlerin 5G frekans bantlarını uçaklar için kullanılabilir hale getirmelerini istedi. Böylelikle Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında uçanlar, uçakta telefon arması yapıp, veri ağırlıklı uygulamaları kullabilecek. AB İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi Thıerry Breton, Bu planın Avrupalı şirketlerin büyümesine yardımcı olacağı kanısında.

Avrupa Komisyonu'na göre yeni sistemle internet hızı 100 mbps'nin üzerine çıkacak. Bir filmi indirmek birkaç dakikadan uzun sürmeyecek.

İngiltere Uçuş Güvenliği Komitesi Başkanı, uçak modunun önemli olduğunu söyledi. Mobil cihazların uçakları nasıl etkilediğine yönelik bilgi eksikliği bulunduğunu aktardı. Başkana göre, cep telefonlarının otomatik uçuş kontrol sistemini etkileme riski çok düşük.

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ABD'deyse benzer korkular 5G frekanslarına yönelik var. Frekansların hatalı irtifa ölçümlerine yol açılmasından korkuluyor. İngiliz yetkiliyse yapılacak her şeyin güvenli olmasını sağlamak için adım atılacağını söyledi.