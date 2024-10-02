Uzman isim uyardı: Mobil bankacılık işlemlerinde 'halka açık Wi-Fi kullanmayın'

Finansal amaçlı siber tehditlerde son dönemde artış görüldüğüne dikkati çeken uzmanlar, mobil bankacılık işlemlerinin "halka açık Wi-Fi ağları üzerinden yapılmaması" uyarısında bulundu. ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, "Hastane, zincir kahve ve restoran gibi yerlerde ortak kullanılan Wi-Fi ağlarında internet bankacılığı işlemi yapmamakta fayda var. Çünkü Wi-Fi sağlayıcısının kötü amaçlı olup olmadığını tahmin edemeyiz" dedi.
ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, siber suçluların, hedeflerine ulaşmak için her dijital kanalı araç olarak kullanabildiğini söyledi.
Siber suçluların, tüketicilerin bilgilerine ulaşmak için çeşitli sosyal mühendislik araçlarını kullandığına dikkati çeken Erginkurban, vatandaşların sanal dünyanın kurallarını iyi öğrenmeleri ve her yaş grubu için geçerli olan dijital okuryazarlığı önemsemeleri gerektiğini söyledi.
En fazla dolandırıcılığın mobil bankacılık uygulamaları üzerinden gerçekleştirildiğine işaret eden Erginkurban, bu siber tehditlerde son dönemde artış görüldüğüne dikkati çekti.
Bankaların ve ödeme kuruluşlarının artık Face ID, Touch ID ve Geçiş Anahtarı gibi yeni ve çok daha güvenilir yöntemleri benimsemeleri gerektiğini belirten Erginkurban, internet bankacılığı için güncel antivirüs uygulamalarının da kullanılması gerektiğini söyledi.
"Online alışverişlerde sanal kart kullanın" önerisi
Erginkurban, kullanıcıların mobil bankacılıkta iki aşamalı doğrulama özelliğini etkinleştirerek ek bir güvenlik katmanı sağlayabileceklerini ifade ederek, şu uyarılarda bulundu:
Ortak kullanıma açık, şifresiz Wi-Fi hizmetlerinin suçlular tarafından "oltama" saldırısı olarak kullanılabildiğini, bu yöntemle kullanıcıların telefonunda bulunan bilgilere erişilebildiğini vurgulayan Erginkurban, şunları kaydetti: