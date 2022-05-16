Teknoloji WhatsApp yeni güncellemesini duyurdu
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WhatsApp yeni güncellemesini duyurdu

WhatsApp, durumlara eklenen bağlantıların ön izlemesini kullanıcılara gösterecek. Böylece linklere tıklanmadan kötü niyetli olup olmadıkları anlaşılabilecek.

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WhatsApp yeni güncellemesini duyurdu
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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, özellikle kötü niyetli kişilerin de bir numaralı uğrak yeri. Dolandırıcılar, zaman zaman paylaştıkları sahte linklerle kullanıcıların bilgilerini ele geçirebiliyor.

WABetaInfo'nun aktardığına göre, uygulamaya dolandırıcıları kızdıracak yeni bir özellik ekleniyor.

Ön izleme özelliği

Artık kullanıcılar, durumlarında bir bağlantı paylaştıklarında linkin ön izlemesi bir kutu şeklinde ekranda yer alacak. Böylece bağlantının yönlendirdiği sayfa, ön izleme olarak hiçbir yere tıklanmadan görülebilecek.

WhatsApp, üzerinde çalıştığı özelliklerle ilgili herhangi bir açıklama yapmasa da yeni özelliğin kısa bir süre sonra uygulamaya eklenmesi bekleniyor.

WhatsApp'tan gelen son güncelleme nedir?
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WhatsApp'tan gelen son güncelleme nedir?

WhatsApp'a kritik uyarı: Şubat sonuna kadar süre verildi
FOTOĞRAF 10
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AÇIKLIK GETİRİN DENDİ<br><br>AB Komisyonu ve AB ülkelerinin tüketici koruma makamları, bunun için WhatsApp yönetimine bugün mektup gönderdi. Komisyondan yapılan açıklamaya göre, WhatsApp'e gönderilen mektupta şirketten 2021'de hizmet koşulları ve gizlilik politikası hakkında yaptığı değişikliklere açıklık getirmesi istendi.
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NEYİ KABUL EDİYORUZ?<br><br>AB, WhatsApp'in değişikliklerinin Birliğin tüketici koruma kanununa uygun olduğunun garanti edilmesini talep etti.AB Komisyonunun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders, \"WhatsApp, kullanıcıların neyi kabul ettiğini tam olarak anlamasını sağlamalıdır.\" ifadesini kullandı.
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ŞUBAT SONUNA KADAR SÜRE<br><br>Reynders, \"WhatsApp'in endişelerimizi nasıl gidereceğine yönelik somut taahhütlerle bize geri dönmesi için şubat sonuna kadar süresi bulunuyor.\" açıklamasını yaptı.
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NE OLMUŞTU?<br><br>Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp uygulaması, 4 Ocak 2021'de birçok ülkede yeni \"kullanıcı hizmet koşulları ve gizlilik ilkesi\" sunmuştu.
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Bildirimlerle tüm kullanıcılara giden sözleşmeyi kabul etmeyenlerin 8 Şubat 2021'den itibaren uygulamayı kullanamayacağı açıklanmıştı.
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Sözleşmedeki birçok madde ise tepkilere neden olmuştu. Bunların başında kullanıcıların kişisel verilerini Facebook ile paylaşma zorunluluğu geliyordu.
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WhatsApp uygulamasının kullanıcılarını \"kabul etmeye zorladığı\" sözleşmenin, Avrupa'da geçerli olmadığı belirtilmişti. Uygulama, AB ülkelerindeki kullanıcıları için farklı bir hizmet sözleşmesi sunmuştu.
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WhatsApp'a kritik uyarı: Şubat sonuna kadar süre verildi
Avrupa Birliği (AB), mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'in kullanıcılarını kişisel verilerin kullanımı hakkında daha iyi bilgilendirmesi gerektiğini bildirdi.
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