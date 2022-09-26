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Yargıtay: İnternet dolandırıcılığında zarardan banka sorumlu

Yargıtay, hesap sahibinin kusuru ya da dolandırıcıyla iş birliği ispatlanmadığı hâllerde, tüm zarardan bankanın sorumlu tutulacağına karar verdi. Daire, "Banka, hesap sahibinin parasını korumakla yükümlü" dedi.

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Yargıtay: İnternet dolandırıcılığında zarardan banka sorumlu
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Yargıtay, internet dolandırıcılığı yoluyla bankadaki parası çekilen kişinin zararından bankanın sorumlu olduğuna hükmetti. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, özellikle son dönemde artan banka dolandırıcılıklarında mevduat sahiplerine rahat nefes aldıracak bir karara imza attı. Banka hesabındaki parası, bilgisi dışında çekilen kişi, yapılan bu işlemde, üçüncü kişilerle işbirliği ile veya başka şekilde kusurlu davrandığı kanıtlanmadıkça, hesaptan çekilen tüm paradan banka sorumlu olacak. Daire, Bankaların hesaplarda bulunan paranın güvenliğini tam olarak sağlamak zorunda olduğuna dikkat çekerek, etkili bir güvenlik önlemi geliştiremeyen bankaların müşterilerinin mevduatından sorumlu olduğunu belirtti.

BİLGİSİ DIŞINDA TRANSFER

Yargıtay’ın gündemine yansıyan olay Eskişehir’de yaşandı. Özel bir bankanın Eskişehir şubesinde hesabı bulunan davacı adına bankanın Hatay İskenderun Şubesinde hesap açıldı. Davacının bilgisi dışında Eskişehir’den İskenderun şubesine para transferi gerçekleştirildi, oradan da başka bir ildeki şubeden çekildi. Davacı, kendisinin bilgi ve talimatı dışında yapılan işlemle ilgili bildirim yapılmadığını, bankanın kusurlu davrandığını, özen yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirtti ve internet bankacılığı sebebiyle uğradığı zararın faiziyle birlikte kendisine ödenmesini talep etti. Banka, havale işlemi sırasında davacının telefon ile aranarak sorulan tüm sorulara doğru cevap verdiğini, ilk havalenin gerçekleştirildiğini ikinci ödeme esnasında ise imza teyidi alınamadığı için işlemin gerçekleştirilmediğini belirterek, bilgi işlem sistemlerinin her yönüyle güvenli olduğunu, BDDK tarafından düzenli olarak denetlendiklerini, davanın reddine karar verilmesini talep etti. Davaya bakan Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, bankanın kusuru olmadığına, davarın reddine karar verdi. Karara itiraz gelince Yargıtay yerel mahkemenin kararını bozdu.

TÜM PARADAN BANKA SORUMLU

Daire, usulsüz işlemle çekilen paraların aslında doğrudan doğruya bankanın zararı niteliğinde olduğunu, mevduat sahibinin bankaya karşı alacağının devam ettiğini belirtti. Kararda, "İşlemde davacının üçüncü kişilerle iş birliği yaparak veya başka şekilde kusurlu davrandığı ispatlanamamıştır. Davalı banka tarafından, hesapta bulunan paranın güvenliğinin tam olarak sağlanamadığı, kötü niyetli kişilerin işlemlerine karşı korunamadığı,

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güvenlik önlemlerini geliştirmediği, bu önlemleri kullanmayı, müşterileri için zorunlu hâle getirmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda davalı banka hesaptan çekilen tüm paradan sorumludur. Bunun ilke olarak kabulü gerekir" denildi.

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