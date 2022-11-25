Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2023 sınav tarihleri ile başvuru takvimi belli oldu

2023 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi’ne, 24 Kasım 2022 günü saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecek. 2023 ÖSYM sınav takvimi ile birlikte adayların katılım sağlayacağı sınavlar araştırılmaya başlandı.

TUS 2023 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre TUS 2023 19 Mart 2023 tarihinde yapılacak. TUS başvuruları 27 Ocak 2023'te başlayacak ve 6 Şubat'ta sona erecek. TUS sınav sonuçları 2023 ise 14 Nisan'da açıklanacak.

2023 TUS TAKVİMİ

TUS'A KİMLER GİREBİLİR?

TUS'a tıp, veteriner, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültesinden mezun olan kişiler girebilmektedir. Uzmanlık eğitimi almak isteyen kişilerin girdiği Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na giriş için yaş sınırı bulunmamaktadır. Henüz okulunu bitirmemiş olan tıp öğrencilerinin de TUS'a girme hakkı vardır fakat tercih yapma hakları bulunmamaktadır. Veterinerlik, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyoloji öğrencileri TUS'ta Temel Tıp Bilimleri Testi başvurusu yapmalıdır. Klinik Tıp Bilimleri Testine tıp bölümü mezunları girmektedir.

REKLAM

TUS'A KAÇ KEZ GİRİLEBİLİR?

TUS'a giriş sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na girmek isteyen adayların sınavdan istedikleri sonucu alana kadar birçok kez sınava girme şansı vardır.