Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 11-15 Kasım'da 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ilk ara tatilini yapacak. Bu gelişmenin ardından üniversitelerin ara tatil durumu merak ediliyor. Üniversite öğrencileri, Kasım ayında okullarda başlayacak olan ara tatilden faydalanabilecek mi? Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı tatil tarihleri, üniversitelerde geçerli mi? İşte 2024-2025 üniversitelerde ara tatil takvimi...
2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 11-15 Kasım'da gerçekleştirilecek. Üniversitelerde de ara tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Üniversitelerde Kasım ara tatili var mı, ne zaman tatil olacak? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...
ÜNİVERSİTELERDE ARA TATİL VAR MI?
Ara tatil uygulaması, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilkokul, ortaokul ve liseler için geçerli. Ancak üniversiteler, ara tatil uygulamasının dışında tutuluyor. Üniversiteler, kendi akademik takvimlerini belirleyerek eğitim süreçlerini yönetiyorlar. Bu nedenle üniversitelerde genel bir ara tatil uygulaması bulunmuyor.
ÜNİVERSİTE TATİLLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bu kapsamda bazı üniversiteler vize sınavları dönemi öncesi derslere ara verebiliyor.
Bu nedenle öğrencilerin bağlı bulundukları üniversitenin akademik takvimini ve açıklamalarını takip etmesi gerekli.