2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 11-15 Kasım'da gerçekleştirilecek. Üniversitelerde de ara tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Üniversitelerde Kasım ara tatili var mı, ne zaman tatil olacak? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

ÜNİVERSİTELERDE ARA TATİL VAR MI?

Ara tatil uygulaması, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilkokul, ortaokul ve liseler için geçerli. Ancak üniversiteler, ara tatil uygulamasının dışında tutuluyor. Üniversiteler, kendi akademik takvimlerini belirleyerek eğitim süreçlerini yönetiyorlar. Bu nedenle üniversitelerde genel bir ara tatil uygulaması bulunmuyor.

ÜNİVERSİTE TATİLLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu kapsamda bazı üniversiteler vize sınavları dönemi öncesi derslere ara verebiliyor.

Bu nedenle öğrencilerin bağlı bulundukları üniversitenin akademik takvimini ve açıklamalarını takip etmesi gerekli.







