Türkiye’nin enerji tüketim istatistikleri

TÜİK, 2025 Yılı Hanehalkı Nihai Enerji Tüketim İstatistiklerini açıkladı. Bu verilerden Türkiye’nin hane halkı enerji tüketim haritasına dair hem çarpıcı hem de stratejik uyarılarda bulunan bir tablo ortaya çıkıyor.

EVDE EN ÇOK DOĞALGAZ KULLANILIYOR

TÜİK verilerine göre, 2025 yılında Türkiye genelinde hanelerin toplam enerji tüketimi 1 milyon 382 bin terajulü aştı.

Bu devasa enerji tüketim sepetinin zirvesinde açık ara yüzde 52,1’lik payla doğalgaz alırken, elektrik yüzde 19,3 ile ikinci ve geleneksel yakıtlar olan katı biyokütle (odun vb.) yüzde 13,3 ile üçüncü sırada yer almaktadır.

Bu veriler bize doğalgazın hane halkı için ne kadar stratejik olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, üretim için gerekli olan doğalgaz, enerji arz güvenliği açısından önemli olduğu kadar hanelerin yaşam standardı yani yaşam kalitesi açısından doğrudan doğalgaza bağlıdır.

Doğalgaz artık hanedeki tüm yaşam alanlarımızın temelinde yer almaktadır.

ENERJİ EN ÇOK ISITMADA KULLANILIYOR

TÜİK verilerine göre öne çıkan diğer bir husus, doğalgazın kullanım amaçlarıdır. Hanelerde tüketilen toplam enerjinin tam yüzde 62,0’ı alan ısıtması için kullanılırken, aydınlatma ve ev aletleri yüzde 16,0 ve su ısıtma ise yüzde 12,7 seviyesindedir.

Dolayısıyla, evlerde yakılan her 100 liralık enerjinin 62 lirası sadece ısınabilmek için harcanmaktadır. Enerji tasarrufu yoksa ya da enerji verimliliği düşükse ithal edilen enerjinin önemli bir kısmı boşa gitmektedir.

Bu nedenle, kullanılan enerjinin etkin kullanılması doğrudan enerji arz güvenliği, enerji ithalatı ve cari açık meselesidir.

HANELERDE EN ÇOK DOĞALGAZ KULLANILIYOR

Hanelerde en çok doğalgaz kullanılmaktadır. Doğalgazın ısınmada payı yüzde 62,3 olurken, katı biyokütlenin payı yüzde 20 ve kömürün payı yüzde 16,1 oldu.

Alan ısıtmada lider olan doğalgaz, su ısıtmada yüzde 65,5 ve pişirmede yüzde 62,6 ile yine ilk sırada. Diğer yandan, su ısıtmada yüzde 20,5’lik paya ulaşan güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynaklarının giderek kullanımının arttığının güzel bir kanıtı olarak ön plana çıkıyor.

ENERJİ BAĞIMLILIĞINI AZALTMAK

TÜİK’in 2025 verileri bir kez daha gösterdi ki, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmada hem yerli enerji kaynaklarını keşfetmek hem de enerjinin tüm alanlarda etkin kullanımı ve tasarrufu için adımların stratejik önemde olduğu açıktır.

Bunun için de enerji politikalarını oluştururken bu verileri doğru okumak çok önemlidir.