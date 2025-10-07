Trafik cezalarının artırılmasınsa yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi bu hafta görüşülecek.

TRAFİKTE YENİ DÜZENLEMELER MECLİS'TE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya'nın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımız 10 yıllık hedef belirledi. Sıfır can kaybı hedefimiz var. İlk 5 yılda trafik güvenliği ile ilgili belirlenen hedeflerde bir sapma gördük.

EHLİYETLERİNE EL KONULACAK: 30 GÜN, 60 GÜN, 90 GÜN DETAYI

yerleşim yeri içindeki trafik denetimlerini artıracaklarını bildiren Bakan Yerlikaya,; açıklamasında 30 kilometre hız limitli okul ve hastane önlerinde 76 kilometre hızla gidenlerin 30, 86'yla gidenlerin 60, 96'yla gidenlerin 90 gün ehliyetinin alınacağını söyledi.

KIRMIZI IŞIK CEZASI TEKRARA GÖRE KATLANACAK

Kırmızı ışık kuralına ilk sefer uymayanlara verilen para cezası 2 bin 167 liradan 5 bin liraya, yıl içinde ikinci kez ihlal edilmesi durumunda 10 bin lira, üçüncüde 15 bin, dördüncüde 20 bin, beşincide 30 bin, 6'ncıda 80 bin lira ceza verilecek. Sürücü belgeleri ise geçici süre ile alınacak.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI 25 BİN TL'DEN 150 BİN TL'YE KADAR ÇIKABİLECEK

Öte taraftan alkollü araç kullananlara verilen para cezası 9 bin 267 liradan 25 bin liraya, yıl içinde tekrarı halinde 50 bin, ikinci tekrarda 150 lira para cezası verilecek. Uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında araç kullanımına verilen cezalar 47 bin liradan 150 bin liraya çıkarılacak.

YERLEŞİM YERİ HIZ İHLALİ CEZALARI NE KADAR OLACAK?

Mevzuatta belirtilen hız sınırlarının yerleşim yeri içinde aşılması halinde uygulanacak cezalar şöyle:

6–10 km/s arası 2.000 TL

11–15 km/s arası 4.000 TL

16–20 km/s arası 6.000 TL

21–25 km/s arası 8.000 TL

26–35 km/s arası 12.000 TL

36–45 km/s arası 15.000 TL

46–55 km/s arası 20.000 TL para cezası ve 30 gün ehliyetine el koyma

56–65 km/s arası 25.000 TL para cezası ve 60 gün ehliyetine el koyma

66 km/s ve üzeri 30.000 TL para cezası ve 90 gün ehliyetine el koyma

Not: Sürücü eğer hız sınırı şehir içi 50 km/s olan yerde, artı 45-55 km/s daha hızlı giderse (yani 95-105 arası hız ile giderse) 30 gün ehliyet iptali uygulanacak. 50 km/s hız sınırı olan yerde 106-115 arası hızla gidenlerin 60 gün, 116'yı geçen hızlarda ise 90 gün olarak uygulanacak.

1 YILDA 5 KEZ HIZ İHLALİ YAPANLARA PSİKİYATRİ DESTEĞİ

Trafik cezalarına yapılacak yeni düzenleme ile birlikte, bir yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yapan sürücüler psikiyatri uzmanına yönlendirilecek.

TERS YÖNDE ARAÇ SÜRME VE MAKAS ATMA CEZASI

Yeni kanun teklifine göre, yerleşim yeri olan yerlerde makas atmanın cezası 90 bin TL ve 60 gün ehliyet iptali olacak. Tek yönlü yollarda ters yönde gitmenin cezası 10 bin TL, bölünmüş yolda ters yöne girmeye 20 bin TL ve şehir dışı otoyollarda ters yönde gitmeye 90 bin TL para cezası ve 60 gün ehliyete el koyma uygulanacak.

Otoyolda ters yönde giden bir sürücü kazaya davetiye çıkartması durumunda trafikten men edilebilecek.

MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Meclis'te yasa değişikliği teklifiyle ilgili görüşmeler devam ediyor. Henüz trafik cezalarına ilişkin değişiklikler yasalaşmadı.







