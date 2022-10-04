Ziraat Bankası 78 ilde 1650 personel alımı yapacak

Ziraat Bankası personel alımı ilanları yayınlandı. Banka tarafından yayımlanan ilana göre, 78 ilde 1650 personel alınacak. Banka tarafından il il kontenjan listesi yayımlandı. Ziraat Bankası işe alım sınavına adaylar online olarak başvuru yapabilecek. Başvurular 16 Ekim de sona erecek.

Ziraat Bankası personel alımları ne zaman, başvurular nereden yapılacak?

Başvurular 16 Ekim 2022 Pazar günü saat 23.59’a kadar İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbank.istanbul.ed... internet sitesi üzerinden alınacak. “Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecek. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Ziraat Bankası işe alım başvuru ücreti ne kadar?

Sınava başvuracak adaylar, Üniversite tarafından belirlenen sınav ücreti olarak 330 TL ödeyecek. Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında ÜNİVERSİTE’nin https://ziraatbank.istanbul.ed... internet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecek. Başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecek.

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Ziraat Bankası hangi illerde alım yapacak?

Ziraat Bankası servis görevlisi iş ilanı

Servis Görevlisi unvanlı personel, Banka şubelerinde yerel personel olarak istihdam edilecek. İlan edilen illerde ve bağlı ilçelerinde ikamet eden adaylar tercih nedeni olacak. Adaylar Ziraat Bankası Servis Görevlisi Alımı Yapılacak İller tablosunda ilan edilen iller için tek tercihte bulunabilecek.

Adayın görev alacağı şube Banka tarafından belirlenecek. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları şubede en az 3 yıl görev yapma zorunluluğu bulunuyor. Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşuyor.

Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 17 merkezde (Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van) 05 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 14:00’da gerçekleştirilecek.

Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 31 Ekim 2022 Pazartesi gününden itibaren İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbank.istanbul.ed... internet sitesinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabilecekler.

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Ziraat Bankası personel alım şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak, Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir), Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak, Yazılı sınava katılacak adaylar için Ek-2 Bölümler Tablosunda yer alan ilgili lisans bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Servis Görevlisi Giriş Sınavı’nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak.

Ziraat Bankası uzman yardımcısı nasıl yapılacak, hangi illerde yapılacak?

Ziraat Bankası, İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere, 120 Uzman Yardımcısı istihdam edecek. Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 17 merkezde (Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van) 05 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 14:00’da gerçekleştirilecek.

Ziraat Bankası uzman yardımcısı alımı şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak)

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),

Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Bankacılık, Finans, Muhasebe, Uluslararası Finans, Ticaret ve Bankacılık, Sigortacılık ve

Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin İletişim, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Fizik, İşletme ve Tarım Ekonomisi, Tarım Ticareti ve İşletmeciliği, Tarım Ekonomisi bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak.

Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren; Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Uzman Yardımcılığı Sınavı’nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak,

Adaylar başvuru sırasında mezuniyetlerine göre İdari Alan veya Mühendislik Alanı tercihi yapacaklardır.

Ziraat Bankası müfettiş yardımcısı alımı hangi ilde?

Ziraat Bankası AŞ Teftiş Kurulu’nda görev almak üzere İstanbul’da 30 Müfettiş Yardımcısı istihdam edilecek. Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 17 merkezde (Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van) 05 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 14:00’da gerçekleştirilecek.

Ziraat Bankası müfettiş yardımcısı alım şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak, Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak, Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir), Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak, Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren İktisat, Ekonometri, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, İstatistik, Matematik, Bankacılık, Finans, Muhasebe, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak. Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak.

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