Özgün AÖL sınav tarihleri ne zaman? 2022 Açık lise 3 dönem sınav tarihi
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AÖL sınav tarihleri ne zaman? 2022 Açık lise 3. dönem sınav tarihi!

Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri araştırılıyor. Gözler MEB tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Çeşitli nedenlerden lise eğitimine açıktan devam eden Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için geri sayım başladı.

AÖL 3. dönem sınav tarihi belli oldu mu? 2022 AÖL 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Açık lise sınavı online mı olacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​AÖL SINAV TARİHLERİ: AÖL sınavları ne zaman, açık lise sınavları online mı yüz yüze mi olacak?
AÖL sınavları

Açık Öğretim Lisesi'nin 3. Dönem sınavları için araştırmalar başladı. AÖL sınav tarihleri ne zaman merak konusu. Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin bilgileri takvimde yayımladı. Öğrencilerin bir diğer merak ettiği soru ise AÖL online mı oldu. İşte MEB'in 2022/3. Dönem AÖL sınavları hakkında paylaşımları...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2022 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- 3. Dönem Sınavı Temmuz ayında gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2022

MEB 2022 sınav takviminde yer alan bilgilere göre Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Sınavı temmuz ayında gerçekleşecek. e-Sınav olarak yapılacak olan sınavın kesin tarihi ilerleyen haftalarda açıklanacak.

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılıyorlar.

Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremiyorlar.

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Açık lise sınavları online olarak uygulanacak.

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