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Atilla Szalai'ye Bundesliga'dan 2 takım talip oldu

Fenerbahçe’nin başarılı savunma oyuncusu Atilla Szalai’ye Bundesliga’dan iki takım talip oldu. Szalai 2020/21 sezonun devre arasında 2.2 milyon euro bonservis karşılığında Apollon Limassol'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Bu sezon savunma hattında büyük sıkıntılar çeken Fenerbahçe’ye gerek hücum hattı gerek savunma hattını takviyeler yapılması bekleniyor. Yönetimin Szalai hakkında nasıl bir karar alacağı ise sarı-lacivertli taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Atilla Szalai Fenerbahçe’den ayrılıyor mu, hangi takıma transfer olacak? İşte detaylar.

09:58 . 8/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Atilla Szalai Fenerbahçe’den ayrılıyor mu, hangi takıma transfer olacak?

Atilla Szalai Fenerbahçe’den ayrılıyor mu, hangi takıma transfer olacak?

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe’de Arda Güler’in ardından bir ayrılık haberi daha bekleniyor. Başarılı savunma oyuncusu Atilla Szalai’ye Bundesliga’dan iki takım talip oldu.
yönetimi en uygun teklifi değerlendirip kısa bir süre sonra kararını vermeyi planlıyor. İşte detaylar.

ATİLLA SZALAİ FENERBAHÇE’DEN AYRILIYOR MU, HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Bundesliga ekipleri Union Berlin ve Hoffenheim Fenerbahçeli Attila Szalai'ye talip oldu. Union Berlin ve Hoffenheim Macar stoperi kadrosuna katmak istiyor.

25 yaşındaki stoperin tekliflere sıcak baktığı, görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Bundesliga ekibi Union Berlin, Macar stoperin transferi için resmi görüşmelere başladı.

Szalai 2020/21 sezonun devre arasında 2.2 milyon euro bonservis karşılığında Apollon Limassol'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Macaristan Milli Takımı'nda da forma giyen 25 yaşındaki stoper geride kalan sezonda tüm kulvarlarda toplam 52 maçta forma giydi, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.


#Atilla Szalai
#Fenerbahçe
#Apollon Limassol
#Spor Toto Süper Lig
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