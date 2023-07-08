Atilla Szalai Fenerbahçe’den ayrılıyor mu, hangi takıma transfer olacak?
ATİLLA SZALAİ FENERBAHÇE’DEN AYRILIYOR MU, HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?
Bundesliga ekipleri Union Berlin ve Hoffenheim Fenerbahçeli Attila Szalai'ye talip oldu. Union Berlin ve Hoffenheim Macar stoperi kadrosuna katmak istiyor.
25 yaşındaki stoperin tekliflere sıcak baktığı, görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Bundesliga ekibi Union Berlin, Macar stoperin transferi için resmi görüşmelere başladı.
Szalai 2020/21 sezonun devre arasında 2.2 milyon euro bonservis karşılığında Apollon Limassol'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Macaristan Milli Takımı'nda da forma giyen 25 yaşındaki stoper geride kalan sezonda tüm kulvarlarda toplam 52 maçta forma giydi, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.