Beşiktaş Galatasaray derbisi ile ilgili İstanbul İl Güvenlik Kurulu tarafından son dakika açıklamasında bulunuldu. Buna göre Süper Lig'in 32'inci haftasında oynanacak olan kritik maçta Sarı-Kırmızılı taraftarlar yer almayacak.