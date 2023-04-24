Beşiktaş- Galatasaray
Beşiktaş Galatasaray derbisi ile ilgili İstanbul İl Güvenlik Kurulu tarafından son dakika açıklamasında bulunuldu. Buna göre Süper Lig'in 32'inci haftasında oynanacak olan kritik maçta Sarı-Kırmızılı taraftarlar yer almayacak.
GALATASARAY TARAFTARI İÇİN KARAR
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu derbi mücadelesi öncesinde İl Güvenlik Kurulu, dikkat çeken bir karar aldı. Buna göre, 30 Nisan Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine misafir takım taraftarı alınmayacak.
BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Nisan 2023 Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Galatasaray derbisi beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Omar Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Cenk Tosun, Redmond, Aboubakar.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe; Torreira, Olivieira, Kerem Aktürkoğlu, Milot Rasciha, Mertens, Icardi