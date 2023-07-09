Emekli temmuz zammı belli oldu. Daha önce SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 19.77, Emekli Sandığı'nda yüzde 17.55 olarak açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak. İlk ödeme her ayın 15'in maaşlarını alan memurlara olacak. İkinci ödeme SSK, Bağ-Kur emeklilerine yapılacak. SSK'lılar emekli maaşlarını her ayın 17'si ila 26'sı arasında Bağ-Kur'lular ise 25 ila 28'in alıyor. Kök maaşı 6.000 TL olan bir vatandaş emekli maaşı yüzde 25 artışla 7.500 TL yükselecek. Yüzde 4 ek ödemeye bu emekli maaşı 7.800 TL olarak hesaba yatacak. Peki SSK emekli maaşları ne zaman ödenecek? BAĞ-KUR emeklilerinin zamlı maaşları ne zaman yatacak? Memur emeklisi maaşı ne zaman verilecek? İşte emekli maaşı ödeme tarihleri.