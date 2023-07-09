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Binali Yıldırım anjiyo oldu: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşekkür ziyaretlerine katılmayan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın kalp krizi geçirdiğine ilişkin sosyal medyada bazı iddialar ortaya atıldı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Peki Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Binali Yıldırım kalp krizi mi geçirdi? İşte detaylar.

15:10 . 9/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın sağlık durumu ile ilgili sosyal medyada ve bazı basın organlarında çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Bazı mecralarda Binali Yıldırım'ın öldüğüne ilişkin iddialar ortaya atılırken bazı basın organlarında ise Binali Yıldırım'ın kalp krizi geçirdiğine yönelik haberler yer aldı.

Binali Yıldırım kalp krizi mi geçirdi?

Binali Yıldırım'ın bayram tatili için gittiği memleketi Erzincan'dan İstanbul'a döndüğünde rutin kontrol için hastaneye gittiği öğrenildi. Bir damarının tıkalı olduğu tespit edilen Yıldırım, anjiyo oldu. Kapalı damarı açılan Yıldırım'a stent takılırken İstanbul'daki evinde dinlendiği belirtildi.

Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl?

Binali Yıldırım ile ilgili çıkan haberler ve ortaya atılan iddiaların ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Fahrettin Koca, Binali Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorununun bulunmadığını bildirdi.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim."


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#Binali Yıldırım
#Binali Yıldırım sağlık durumu
#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
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