Bismil'de okullar tatil mi?
'ın Bismil ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bugün eğitime 1 gün ara verildi. Yağış nedeniyle tatil yapan öğrenciler yarın okul olup olmadığını merak ediyor.
Bismil’de yarın okul var mı, tatil olacak mı?
Bismil’de yarın okul var mı, tatil olacak mı?
Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, devam eden yoğun yağış nedeniyle Bismil ve bağlı köylerde 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtilmişti. 21 Kasım Salı yarın Bismil’de okulların tatil olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
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1 saat önce