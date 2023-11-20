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Bismil’de yarın okul tatili var mı?

Diyarbakır Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hava şartları nedeniyle pazartesi günü ilçede eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıklamıştı. Bugün tatil yapan öğrenciler Bismil’de yarın okul var mı, Yarın okullar tatil m? sorusuna cevap arıyor.

14:12 - 20/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 14:14 - 20/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bismil'de okullar tatil mi?

Bismil'de okullar tatil mi?

'ın Bismil ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bugün eğitime 1 gün ara verildi. Yağış nedeniyle tatil yapan öğrenciler yarın okul olup olmadığını merak ediyor.

Bismil’de yarın okul var mı, tatil olacak mı?

Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, devam eden yoğun yağış nedeniyle Bismil ve bağlı köylerde 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtilmişti. 21 Kasım Salı yarın Bismil’de okulların tatil olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

#bismil
#Diyarbakır
#okul tatili
1 saat önce
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