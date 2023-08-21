Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ligin yeni ekiplerinden Pendikspor'u konuk eden Beşiktaş, mücadelenin uzatma dakikasında penaltıdan yediği golle rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. LaLiga'nın 2. hafta maçında, geçen sezonun şampiyonu Barcelona, Cadiz'i konuk etti.

Barcelona, Pedri'nin 82. dakikadaki golü ile öne geçerken golün asisti Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'dan geldi. Maçın uzatma dakikalarında, Ferran Torres'in golü ile Barcelona, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 21 Ağustos 2023 Pazartesi maç programı ve derbi maçı bilgileri.