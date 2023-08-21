Bugün kimin maçı var?
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ligin yeni ekiplerinden Pendikspor'u konuk eden Beşiktaş, mücadelenin uzatma dakikasında penaltıdan yediği golle rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. LaLiga'nın 2. hafta maçında, geçen sezonun şampiyonu Barcelona, Cadiz'i konuk etti.
Barcelona, Pedri'nin 82. dakikadaki golü ile öne geçerken golün asisti Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'dan geldi. Maçın uzatma dakikalarında, Ferran Torres'in golü ile Barcelona, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 21 Ağustos 2023 Pazartesi maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var? (21 Ağustos 2023 Pazartesi kimin maçı var?
- 19:30 Torino - Cagliari İtalya Serie A S Sport Plus S Sport 2
- 20:00 Alaves - Sevilla İspanya La Liga S Sport S Sport Plus
- 21:00 Ankaragücü - Adana Demirspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
- 21:00 Samsunspor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
- 21:00 Eyüpspor - Kocaelispor Trendyol 1. Lig TRT Spor Bein Sports Max 1
- 21:45 Bologna - Milan İtalya Serie A CBC Sport S Sport PlusS Sport 2
- 21:45 Ajaccio - Bordeaux Fransa Ligue 2 Bein Sports 4
- 22:00 Crystal Palace - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 22:30 Granada - Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport S Sport Plus
Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçları ne zaman oynanacak?
Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?
Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:
5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray