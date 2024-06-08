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YKS nedeniyle bu hafta sonu toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak? 8-9 Haziran metro, metrobüs, marmaray ek sefer saatleri 2024

YKS 2024 sınavı bugün ve yarın gerçekleşecek oturumlarla tamamlanacak. Öğrenciler YKS oturumlarında ter dökerken, aileler de sınav merkezlerine kolay ve hızlı ulaşım sağlamanın yollarını arıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek olan adaylar YKS günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. İstanbul, Ankara, İzmir'de sınav günü toplu taşımanın ücretsiz olacak mı? Bugün ve yarın 8-9 Haziran otobüs, metro, metrobüs, izban, iett bedava mı? İşte detaylar...

09:23 - 8/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
YKS günü toplu taşıma
YKS günü toplu taşıma

YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Geçtiğimiz yıl sınav saatlerinde ulaşımdan ücretsiz olarak yararlanan adaylar için bu yıl ne olacağı merak konusu. 8-9 Haziran 2024 hafta sonu metro, metrobüs, otobüsler bedava mı olacak sorusunda gözler öncelikli olarak İETT'ye döndü. Peki; (TYT-AYT-YDT) YKS sınav günü toplu taşıma ücretsiz mi?

YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK, KİMLER YARARLANACAK?

8 Haziran 2024 Cumartesi günü ve 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak YKS'ye katılım sağlayacak öğrenciler ve görevliler sınav günü belgeleriyle İETT araçlarından ücretsiz yararlanabilecektir. Ayrıca sınav günü İETT ek seferler düzenleyecektir.

İETT'ten yapılan açıklamada "8-9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak YKS'ye katılım sağlayacak öğrenciler ve görevliler sınav günü, belgeleriyle İETT araçlarından ücretsiz yararlanabilecektir." ifadelerine yer verildi.

8-9 HAZİRAN TOPLU TAŞIMA SAAT KAÇA KADAR ÜCRETSİZ?

Sınavdan 2 saat öncesinden ve sınav bitişinden 2 saat sonrasına kadar uygulanan ücretsiz toplu ulaşım uygulamasından kişiselleştirilmiş kart sahipleri yararlanacak.

YKS GÜNÜ ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

8-9 Haziran YKS günü Ankara'nın toplu taşıma tarifesi henüz açıklanmadı. Toplu ulaşımın ücretsiz olması halinde haberimiz güncellenecek.

YKS GÜNÜ İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Üniversite sınavı günü İzmir'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor. Konuya dair duyuru gelmesi durumunda haberimize eklenecek.



#yks
#toplu taşıma
#ücretsiz toplu taşıma
2 saat önce
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