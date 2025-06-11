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Büyükçekmece belediye başkanı kim oldu? Belediye meclis seçim sonuçları ne oldu başkanvekili CHP'li mi AK Parti'li mi oldu?

Büyükçekmece belediye başkanı kim oldu? Belediye meclis seçim sonuçları ne oldu başkanvekili CHP'li mi AK Parti'li mi oldu?

11:3411/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Büyükçekmece Başkanvekili Seçimi: Kim kazandı?
Büyükçekmece Başkanvekili Seçimi: Kim kazandı?

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, görevden uzaklaştırılmıştı. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanları yerine başkanvekilliği seçimleri yapıldı. Büyükçekmece Belediyesi başkanvekilliğine CHP’li bir isim seçildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturmaları kapsamında suçlu bulundu. Hasan Akgün, gözaltına alınmalarının kısa süre ardından tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Belediye bakanlığı koltuğunun boşalması üzerine Büyükçekmece Belediye meclislerinde başkanvekili seçimi yapıldı.

Büyükçekmece belediye başkanı kim oldu?

Büyükçekmece Belediye Meclisi, Meclis İkinci Başkanvekili Ayşe Banu Eraslan'ın başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubu, Meclis Üyesi ve Meclis Birinci Başkanvekili Ahmet Şahin'i; AK Parti ve MHP Grubu ise AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Yazıcı'yı aday gösterdi. Ardından adaylar için gizli oylamaya geçildi.

İlk iki turda üçte iki çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 36 oyun 22'sini alan Şahin, Belediye Başkan Vekili seçildi.


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