Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturmaları kapsamında suçlu bulundu. Hasan Akgün, gözaltına alınmalarının kısa süre ardından tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Belediye bakanlığı koltuğunun boşalması üzerine Büyükçekmece Belediye meclislerinde başkanvekili seçimi yapıldı.

Büyükçekmece belediye başkanı kim oldu?

Büyükçekmece belediye başkanı kim oldu?

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubu, Meclis Üyesi ve Meclis Birinci Başkanvekili Ahmet Şahin'i; AK Parti ve MHP Grubu ise AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Yazıcı'yı aday gösterdi. Ardından adaylar için gizli oylamaya geçildi.