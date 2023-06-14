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Çadır alırken nelere dikkat edilmeli?

Çadır, doğada sizin için artık ikinci bir ev demektir. Yazın veya kışın kullanacağınız çadırı alırken bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Kamp çadırı alırken nelere dikkat edilmeli konusunda bilmeniz gereken birçok püf noktasına bu yazımızda değindik. Çadır alırken nelere dikakt edilmeli? İyi bir çadırın özellikleri nasıl olmalı? Kişi sayısına göre nasıl çadır alınır? İşte detaylar...

16:00 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Çadır

Çadır

Çadır kamp keyfini doğrudan etkileyen, en önemli kamp ekipmanıdır. Kalite bakımından yetersiz bir çadır kullandığınızda, çadırı kurma ve çadırı toplama zamanının uzamasının yanı sıra çadırda konaklama sırasında çadıra haşere girmesine, çadırın yırtılması söz konusu olabilir. Çadır alırken dikkat edilmesi gereken detaylar, kaliteli bir çadır satın almak ve aynı çadırı uzun süreli kullanmak için önemlidir. Çadır alırken nelere dikkat edilmeli?

ÇADIR PARÇALARI NELERDİR?

Tente olarak adlandırdığımız bölüm çadırın ana malzemesini oluşturuyor.

Pol adı verilen çubuklar ise çadırın ayakta durmasını sağlıyor. Yani bu çubuklar için çadırın iskeleti diyebiliriz. 3 mevsim çadırlarda fiber pol kullanılırken 4 mevsim çadırlarda alimünyum pol kullanılıyor. Böylelikle çadırın dayanıklığı da arttırılmış oluyor. 5 mevsim çadırlar ise genellikle uçak sanayinde kullanılan son derece dayanıklı duralüminyum pollerle donatılıyor.

Bagaj ise ise çadırın kapılarında bulunan ve tentenin gerilmesiyle yaratılan eşya koyma alanlarına verilen isim.

Eşya cepleri, çadırın içerisinde genellikle duvarlarda ve tepelerde bulunan ufak bölmeleri ifade ediyor.

Kazıklar ise çadırı yere sabitlemek için kullanılıyor. Çadır büyüdükçe kullanılan kazık sayısı da artıyor.

ÇADIR ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

1- Kişi sayısı +1

Çadırda kalacak kişi sayısına 1 eklemenin (meselâ 1 kişi kalacaksa 2 kişilik, 2 kişi kalacaksa 3 kişilik çadır seçmenin) üç avantajı var:

a. Dar alanda ferahlık hissi verir.

b. Bez duvarlara, yanındakine çarpmadan biraz daha rahat hareket etme imkânı sunar.

c. Çanta, su gibi malzemeleri başucunda tutmak için alan tanır.

2- Mevsim

Yağmur, rüzgâr gibi hafif hava koşullarına dayanıklı hafif bir çadır yaz, ilkbahar ve sonbahar ayları için ideal. (Kış ayları için ağır hava koşullarına dayanıklı çadır seçmek kaçınılmaz.)

3- Renk

Güneşi yansıtan açık renkler, yaz sıcağında çadırın ısısının artmasına engel olur. Fakat içindekileri güneşle beraber uyandırır, gece ışıklarını da engellemez. Koyu renk bir çadır ise gün ışığını kapattığı için sabahın ilk saatlerinde rahat uyumaya fırsat verir.

4- Çift çatı

İkinci çatı yağmur, rüzgâr, güneş (dolu, kar) gibi etkenlerden korunmayı sağlar.

5- Nefes alan kumaş ve havalandırma

Çadırın pencerelerini açıp uyumak, en azından böceklere davetiye çıkaracağından mümkün değil. Nefes almayan kumaş içeride buğulanmaya ve damlamaya sebep olur. Çadırın nefes alan kumaştan seçilmesi kaçınılmaz. Ayrıca çift tenteli çadır tercih edilmesi havalandırma imkânı sağlar: Dış tentenin fermuarı kapalı tutulurken iç tentenin fermuarı açılarak hava giriş çıkışı sağlanmış olur.

6- Sineklik

Özellikle yaz aylarında kamp ortamında en büyük sorunlardan biri sivri sineklerdir. Koruyucu spreyler büyük ölçüde iş görse de bazı savaşçı sinekler gerçekten can sıkıcı olabiliyor. İşinizi garantiye almak için sineklikli bir çadır tercih edebilirsiniz.

Eğer çadırınızda pencere yoksa, sineklik dev bir pencere görevi görüyor. Yattığınız yerden doğayı izlemek, ruhumuzu doyuran temel aktivitelerin başında geliyor. Bunu yaparken çadırın sinek ve çeşitli haşerelerle dolmasını kimse istemez. Bu yüzden aldığınız çadırda sineklik olup olmadığına dikkat edin.



#çadır
#çadır özellikleri
#kamp çadırı
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