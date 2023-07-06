Ön lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra lisans eğitimlerini tamamlamak için DGS sınavına giriş yapan adaylar DGS sınavının ne zaman yapılacağını ve DGS sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2023 DGS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM DGS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? 2023 DGS sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar.

2023 DGS sınavı ne zaman yapılacak?

DGS sınavı bu sene 16 Temmuz 2023 Pazar günü yapılacak.

DGS sınavı kaçta başlayacak, Dikey Geçiş Sınavı süresi kaç dakika?

DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

DGS sınav yerleri açıklandı mı?

16 Temmuz tarihinde yapılacak olan DGS sınavının giriş yerlerinin, sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor.

DGS sınav giriş belgesi nereden alınır?

ÖSYM, 2023 DGS kılavuzunda sınav giriş belgesiyle ilgili "Adaylar bu belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler. " ifadelerini kullandı.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak. DGS 2023 sınav sonuçları ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak.

DGS sınavına girerken dikkat edilmesi gerekenler neler?

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkliveya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön

yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

DGS hangi üniversite kaç puanla alıyor, nereye girilir?

DGS'de herhangi bir baraj puanı uygulaması bulunmuyor. Dikey Geçiş Sınavı'nın kendisine özel bir puan hesaplama yöntemi bulunmaktadır. DGS'nin kendisine özel puan hesaplama yöntemi vardır. Bir bölümü kazanmak için yaklaşık 130 puan alınması gerekiyor.

İyi bir bölümü kazanmak için en az 240-250 puan alınması gerekiyor. Adayların ÖBP puanını da yüksek tutması gerekiyor.

DGS kaç puanla hangi üniversiteye girilir?

Adaylar, Tablo-1'de yer alan lisans programlarının 2020-DGS yerleştirme sonucundaki varsa en küçük puanlarına, aşağıdaki adresten ulaşabileceklerdir.

DGS Dikey geçiş bölümleri hangileri?

Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/mezun olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2'de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.

Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1'deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir.