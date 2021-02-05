Dolar ve euro yorumları: Dolar ve euro düşer mi yükselir mi?

Hafta başında hızlı düşüş yaşayan dolar ve euro, son işlem gününde de düşüşünü sürdürüyor. Dolar/TL 7,09 liraya, euro ise 8,48’e kadar geriledi.



Haftanın ilk işlem gününde sert düşüş yaşayan dolar ve euro, haftanın son işlem gününde de gerilemeye devam ediyor. Haftaya 7,27 lirayla başlayan dolar/TL 7,09 liraya geriledi. Dolar ile beraber düşüşünü sürdüren euro ise 8,48’e düştü. Dolar kurundaki sert düşüşle iç piyasada altın fiyatları da düşüyor. Gram altın 409 liradan, çeyrek altın ise 671 liradan işlem görüyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 7,1390 7,1400

Avro 8,5390 8,5400

Sterlin 9,7400 9,7900

ANKARA

ABD Doları 7,1100 7,1700

Avro 8,5000 8,5700

Sterlin 9,6700 9,8700

DOLAR VE EURO DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ?

Türkiye'ye yönelik en tutarlı döviz kurları tahminleri ile bilinen ABD merkezli finans kuruluşu Citigroup, Türk Lirası'nda alım yönünde pozisyon aldıklarını açıkladı. Dolar kurunda kısa pozisyon alırken kurun 7 liranın altına gitmesini bekleyen Citigroup raporunda “Piyasalar Merkez Bankası'nın yeni şahin retoriğini olumlu karşıladı” denildi.



Günlük piyasa bülteninde 7.30 desteğinin kırılmasıyla dolardaki satışın hızlandığına dikkat çeken İş Yatırım ekonomistleri para girişinin devam etmesi durumunda bu hareketin 6.80 – 6.90 lira seviyesine kadar sürmesini bekliyor.

Öte yandan, Societe Generale, Citigroup, Bank of Mitsubishi Tokyo gibi yabancı kurumlar Türk Lirası'nda alım yönünde pozisyon aldı.

BORSA İSTANBUL'DA SON DURUM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 artışla 1.544,36 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,46 puan değer kazandı.

Dün 1.534,90 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 artışla 1.544,79 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.541,38, en yüksek ise 1.548,71 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,66, hizmetler endeksi yüzde 0,75, teknoloji endeksi yüzde 0,93 ve sanayi endeksi yüzde 65 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 72'si yükseldi, 25'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişe Cam, Koza Altın, Türk Hava Yolları, Garanti BBVA ve Kartonsan oldu.

ALTIN ONSU NE KADAR?

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,25, bileşik getirisi yüzde 14,77 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1980, sterlin/dolar paritesi 1,3690 ve dolar/yen paritesi 105,50 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,0890 liradan, avro 8,4930 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,8 artışla 1.807 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 1,1 yükselişle 59,5 dolardan işlem görüyor.

ALTIN NE KADAR?

Küresel piyasalarda altının Ons fiyatının gerilemesi ve doların TL karşısında değer kaybetmesi iç piyasaya düşüş olarak yansıyor. Haftaya 430 liradan giren gram altın şu sıralarda 412 TL civarında işlem görüyor. çeyrek altın ile Temmuz 2020’den beri en düşük seviyesinde bulunuyor.

Şubat ayına hızlı bir düşüş ile giren gram altın, haftanın son işlem gününde 412 TL’den satılıyor. Yaklaşık iki aydır düşüşünü sürdüren gram altın, Dolar/TL paritesi ve küresel piyasalarda Ons fiyatlarının gerilemesinden dolayı iç piyasada hızlı bir şekilde düşüşünü sürdürüyor. Düşüşün kısa vade de devam edeceğini söyleyen kuyumcu esnafları, uzun vade de bu seyri beklemenin doğru olamadığını söylediler. Altının her zaman gördüğü rakamı test edebileceğini vurgulayan kuyumcular, yatırım için altın almanın tam zamanı olduğunu söylediler.

“İlerleyen zamanlarda altının 400 TL altına düşeceğini zannetmiyorum”

Altın fiyatlarında hızlı ve sert düşüş yaşadıklarını belirten Kuyumcu Serkan Tunçbilek, “Hafta başında 430 TL seviyelerinde başlayan altın şu sıralarda 412 TL seviyelerinde seyrediyor. Altında ki düşüşün en büyük sebebi, doların düşmesi ve faizlerin yüksek olmasından kaynaklanıyor. Bununla birlikte Biden’in Amerika başkanlığının netleşmesi ve olumlu politika izleme seyri dolarda ki düşüşü tetikleyen faktörlerden. Gram altın şu anda 412 TL, çeyrek altın 680 TL, yarım altın bin 360 TL, tam altın 2 bin 710 TL, cumhuriyet altını ise 2 bin 780 TL’den işlem görüyor. Altında ki düşüşün hızlı olması vatandaş yönünden talebi sınırlandırıyor. Vatandaşta daha fazla düşecek beklentisi oldu. İlerleyen zamanlarda altının 400 TL altına düşeceğini zannetmiyorum. Bu seviyeler alım fırsatıdır. Altın alan vatandaşlar ise yatırımlarını uzun vade olarak alsınlar” şeklinde konuştu.

“Altın gördüğü rakamı her zaman test eder”

Altında ki düşüşün faiz oranlarından kaynaklı olduğunu belirten Kuyumcu Murat Gündemir, “Küresel anlamda ise altının Ons fiyatının ve doların düşmesi altının TL bazında düşmesine neden oldu. Hafta başında 432 seviyelerinde olan altın şu sıralarda 410 seviyelerinde. Piyasa olarak kısa vade de bir düşüş gerçekleşebilir ama uzun vade de bunu beklemiyoruz. Altın hızlı düştüğü zaman vatandan tedirginleşiyor ve talep azalıyor. Uzun vade de yatırım yapmak isteyenler vatandaşlar bu seviyelerden alabilirler. Altın gördüğü rakamı her zaman test eder. Mutlaka 450 TL’nin üzerinde bir atak bekleniyor” ifadelerini kullandı.

EMTİA FİYATLARI

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarına uyumun yüzde 101 düzeyinde olduğunu açıklaması ve ABD'de ham petrol stoklarının düştüğünü gösteren verilerin açıklanmasının ardından 59.04 doları gören Brent petrol de bu düzeylere yakın işlem görüyor.

OPEC Bakanlar Ortak İzleme Komitesi (Joint Ministerial Monitoring Committee - JMMC), küresel petrol talebine ilişkin belirsizliklerin önümüzdeki aylarda da süreceği uyarısı yaptı. Açıklamada, OPEC ve müttefiklerinin (OPEC ) 2020 Nisan ayından bu yana uyguladığı kısıntılarda, toplam petrol üretiminin 2.1 miyar varil azaltıldığı belirtildi.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

- Brent petrol yüzde 0.29 artışla 58.84 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.57 artışla 56.33 dolar,

- altın yüzde 2.35 düşüşle 1,789.94 dolar,

- gümüş yüzde 2.25 düşüşle 26.22 dolar,

- bakır yüzde 1.24 artışla 7,848.00 dolar,

- platin yüzde 0.51 düşüşle 1,097.96 dolar,

- paladyum yüzde 0.55 artışla 2,289.33 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada, gram altın 410 liraya, çeyrek altın 679 liraya, Cumhuriyet altını da 2,702 liraya geriledi.

TCMB DÖVİZ KURLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış

1 ABD DOLARI 7.1324 7.1453 7.1274 7.1560

1 AVUSTRALYA DOLARI 5.4261 5.4615 5.4011 5.4943

1 DANİMARKA KRONU 1.1486 1.1542 1.1478 1.1569

1 EURO 8.5559 8.5713 8.5499 8.5842

1 İNGİLİZ STERLİNİ 9.6718 9.7223 9.6651 9.7369

1 İSVİÇRE FRANGI 7.8919 7.9426 7.8801 7.9545

1 İSVEÇ KRONU 0.84135 0.85006 0.84076 0.85201

1 KANADA DOLARI 5.5647 5.5898 5.5441 5.6111

1 KUVEYT DİNARI 23.4048 23.7111 23.0538 24.0668

1 NORVEÇ KRONU 0.82548 0.83103 0.82490 0.83294

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.9014 1.9049 1.8872 1.9192

100 JAPON YENİ 6.7606 6.8054 6.7356 6.8312

1 BULGAR LEVASI 4.3501 4.4070

1 RUMEN LEYİ 1.7454 1.7682

1 RUS RUBLESİ 0.09379 0.09502

100 İRAN RİYALİ 0.01689 0.01711

1 ÇİN YUANI 1.0975 1.1119

1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04419 0.04477

1 KATAR RİYALİ 1.9478 1.9733

ÇAPRAZ KURLAR

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi



1 ABD DOLARI 1.3114 AVUSTRALYA DOLARI

1 ABD DOLARI 6.2000 DANİMARKA KRONU

1 ABD DOLARI 0.9017 İSVİÇRE FRANGI

1 ABD DOLARI 8.4413 İSVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI 105.25 JAPON YENİ

1 ABD DOLARI 1.2800 KANADA DOLARI

1 ABD DOLARI 8.6191 NORVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI 3.7511 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

1 EURO 1.1996 ABD DOLARI

1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3584 ABD DOLARI

1 KUVEYT DİNARI 3.3000 ABD DOLARI

1 ABD DOLARI 1.6304 BULGAR LEVASI

1 ABD DOLARI 4.0636 RUMEN LEYİ

1 ABD DOLARI 75.62 RUS RUBLESİ

1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ

1 ABD DOLARI 6.4622 ÇİN YUANI

1 ABD DOLARI 160.50 PAKİSTAN RUPİSİ

1 ABD DOLARI 3.6413 KATAR RİYALİ

Altın Yorumları: Altın düşecek mi yükselecek mi? Gram altında düşüş sürerken analistler altın fiyatlarını yorumladı. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların direnç, 1.770 doların destek konumunda olduğunu kaydetti. Sarraf Mustafa Zağlı, 2021 yılında çeyrek altının bin 100 TL’yi görebileceğini söyledi.GRAM ALTIN DÜŞÜYORAltının gram fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından 410,4 liradan işlem görüyor.Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşle 408,8 lirayla 22 Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesine inen gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2,5 altında 411,8 liradan tamamladı.GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?Gram altın, dolar kurundaki düşüşe paralel yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 410,4 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 667 lira, Cumhuriyet altını da 2.731 liradan satılıyor.ALTIN ONS FİYATI NE KADAR?Altının ons fiyatı, dün yüzde 2,2 değer kaybederek 1 Aralık 2020'den bu yana en düşük seviye olan 1.785,1 doları görmesinin ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.799 dolar seviyesinden alıcı buluyor.ANALİSTLERİN ALTIN YORUMLARIAnalistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu gelişmelerle artan risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi.Yurt içinde, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile dolar kurundaki düşüşün devam ettiğini vurgulayan analistler, dolar kurunun, yabancı finansal kuruluşların Türk lirası uzun pozisyonlarında hedef gösterdikleri 6,85 seviyesine inilebileceğini, bu durumda altının gram fiyatının düşüş eğilimini sürdürmesinin beklenebileceğini söyledi.ALTIN YORUMLARI: 1770 DOLAR DESTEKAnalistler, yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların direnç, 1.770 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.YORUM: ALTIN 1.100 LİRA OLABİLİR2020 yılında yükselen altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sarraf Mustafa Zağlı, 2021 yılında çeyrek altının bin 100 TL’yi görebileceğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti: “2021 yılında ise altındaki beklentimiz şöyle ki, biliyorsunuz altın hiçbir zaman gördüğü zirveyi tekrar bırakmaz. Ufak tefek indirimler konjektörlerde duraklama olur ama bizim tahminimiz altın, 2021 yılının ilk çeyreğinin biraz üzerinde yavaş yavaş kıpırdamaya çalışır.Biliyorsunuz Amerika’da seçimler oldu ve yeni başkanları da doların düşük olmasını istemiyor. Öyle olunca dolar çıkınca, altın da gördüğü yere tekrar gelecektir.Bizim tahminimiz Çeyrek altın da o sıralar bin 100 TL civarlarında olabilir diye tahmin ediyoruz.”KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI NE KADAR?İstanbul Kapalıçarşı’da 410 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 410,20 liradan, 2 bin 702 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 723 liradan, 374 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 379 liradan, 2 bin 641 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 661 liradan, bin 321 liradan alınan Yarım Ziynet bin 331 liradan ve 660 liradan alınan Çeyrek Ziynet 665 liradan satıldı.EMTİA FİYATLARIPetrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarına uyumun yüzde 101 düzeyinde olduğunu açıklaması ve ABD'de ham petrol stoklarının düştüğünü gösteren verilerin açıklanmasının ardından 59.04 doları gören Brent petrol de bu düzeylere yakın işlem görüyor.OPEC Bakanlar Ortak İzleme Komitesi (Joint Ministerial Monitoring Committee - JMMC), küresel petrol talebine ilişkin belirsizliklerin önümüzdeki aylarda da süreceği uyarısı yaptı. Açıklamada, OPEC ve müttefiklerinin (OPEC ) 2020 Nisan ayından bu yana uyguladığı kısıntılarda, toplam petrol üretiminin 2.1 miyar varil azaltıldığı belirtildi.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;- Brent petrol yüzde 0.29 artışla 58.84 dolar,- Batı Teksas yüzde 0.57 artışla 56.33 dolar,- altın yüzde 2.35 düşüşle 1,789.94 dolar,- gümüş yüzde 2.25 düşüşle 26.22 dolar,- bakır yüzde 1.24 artışla 7,848.00 dolar,- platin yüzde 0.51 düşüşle 1,097.96 dolar,- paladyum yüzde 0.55 artışla 2,289.33 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 410 liraya, çeyrek altın 679 liraya, Cumhuriyet altını da 2,702 liraya geriledi.GIDA FİYATLARI DA YÜKSELDİBirleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Aralık ayındaki 108.6 düzeyinden, Ocak ayında 113.3'e yükseldi.FAO hububat fiyatları endeksi Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 7.1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 11.2 arttı.Analistlere göre, fiyatlardaki yükselişte Çin'in artan ithalatına karşılık, ABD'deki üretimin azalması etkili olduGaleri: Uzmanından çok konuşulacak tahmin: Çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir



