Dolar ve euro yorumları: Dolar ve euro düşer mi yükselir mi?

Hafta başında hızlı düşüş yaşayan dolar ve euro, son işlem gününde de düşüşünü sürdürüyor. Dolar/TL 7,09 liraya, euro ise 8,48’e kadar geriledi.
Haftanın ilk işlem gününde sert düşüş yaşayan dolar ve euro, haftanın son işlem gününde de gerilemeye devam ediyor. Haftaya 7,27 lirayla başlayan dolar/TL 7,09 liraya geriledi. Dolar ile beraber düşüşünü sürdüren euro ise 8,48’e düştü. Dolar kurundaki sert düşüşle iç piyasada altın fiyatları da düşüyor. Gram altın 409 liradan, çeyrek altın ise 671 liradan işlem görüyor.
DOLAR VE EURO NE KADAR?
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 7,1390 7,1400
Avro 8,5390 8,5400
Sterlin 9,7400 9,7900
ANKARA
ABD Doları 7,1100 7,1700
Avro 8,5000 8,5700
Sterlin 9,6700 9,8700
DOLAR VE EURO DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ?
Türkiye'ye yönelik en tutarlı döviz kurları tahminleri ile bilinen ABD merkezli finans kuruluşu Citigroup, Türk Lirası'nda alım yönünde pozisyon aldıklarını açıkladı. Dolar kurunda kısa pozisyon alırken kurun 7 liranın altına gitmesini bekleyen Citigroup raporunda “Piyasalar Merkez Bankası'nın yeni şahin retoriğini olumlu karşıladı” denildi.
Günlük piyasa bülteninde 7.30 desteğinin kırılmasıyla dolardaki satışın hızlandığına dikkat çeken İş Yatırım ekonomistleri para girişinin devam etmesi durumunda bu hareketin 6.80 – 6.90 lira seviyesine kadar sürmesini bekliyor.
Öte yandan, Societe Generale, Citigroup, Bank of Mitsubishi Tokyo gibi yabancı kurumlar Türk Lirası'nda alım yönünde pozisyon aldı.
BORSA İSTANBUL'DA SON DURUM
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 artışla 1.544,36 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,46 puan değer kazandı.
Dün 1.534,90 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 artışla 1.544,79 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.541,38, en yüksek ise 1.548,71 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,66, hizmetler endeksi yüzde 0,75, teknoloji endeksi yüzde 0,93 ve sanayi endeksi yüzde 65 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 72'si yükseldi, 25'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişe Cam, Koza Altın, Türk Hava Yolları, Garanti BBVA ve Kartonsan oldu.
ALTIN ONSU NE KADAR?
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,25, bileşik getirisi yüzde 14,77 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1980, sterlin/dolar paritesi 1,3690 ve dolar/yen paritesi 105,50 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 7,0890 liradan, avro 8,4930 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,8 artışla 1.807 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 1,1 yükselişle 59,5 dolardan işlem görüyor.
ALTIN NE KADAR?
Küresel piyasalarda altının Ons fiyatının gerilemesi ve doların TL karşısında değer kaybetmesi iç piyasaya düşüş olarak yansıyor. Haftaya 430 liradan giren gram altın şu sıralarda 412 TL civarında işlem görüyor. çeyrek altın ile Temmuz 2020’den beri en düşük seviyesinde bulunuyor.
Şubat ayına hızlı bir düşüş ile giren gram altın, haftanın son işlem gününde 412 TL’den satılıyor. Yaklaşık iki aydır düşüşünü sürdüren gram altın, Dolar/TL paritesi ve küresel piyasalarda Ons fiyatlarının gerilemesinden dolayı iç piyasada hızlı bir şekilde düşüşünü sürdürüyor. Düşüşün kısa vade de devam edeceğini söyleyen kuyumcu esnafları, uzun vade de bu seyri beklemenin doğru olamadığını söylediler. Altının her zaman gördüğü rakamı test edebileceğini vurgulayan kuyumcular, yatırım için altın almanın tam zamanı olduğunu söylediler.
“İlerleyen zamanlarda altının 400 TL altına düşeceğini zannetmiyorum”
Altın fiyatlarında hızlı ve sert düşüş yaşadıklarını belirten Kuyumcu Serkan Tunçbilek, “Hafta başında 430 TL seviyelerinde başlayan altın şu sıralarda 412 TL seviyelerinde seyrediyor. Altında ki düşüşün en büyük sebebi, doların düşmesi ve faizlerin yüksek olmasından kaynaklanıyor. Bununla birlikte Biden’in Amerika başkanlığının netleşmesi ve olumlu politika izleme seyri dolarda ki düşüşü tetikleyen faktörlerden. Gram altın şu anda 412 TL, çeyrek altın 680 TL, yarım altın bin 360 TL, tam altın 2 bin 710 TL, cumhuriyet altını ise 2 bin 780 TL’den işlem görüyor. Altında ki düşüşün hızlı olması vatandaş yönünden talebi sınırlandırıyor. Vatandaşta daha fazla düşecek beklentisi oldu. İlerleyen zamanlarda altının 400 TL altına düşeceğini zannetmiyorum. Bu seviyeler alım fırsatıdır. Altın alan vatandaşlar ise yatırımlarını uzun vade olarak alsınlar” şeklinde konuştu.
“Altın gördüğü rakamı her zaman test eder”
Altında ki düşüşün faiz oranlarından kaynaklı olduğunu belirten Kuyumcu Murat Gündemir, “Küresel anlamda ise altının Ons fiyatının ve doların düşmesi altının TL bazında düşmesine neden oldu. Hafta başında 432 seviyelerinde olan altın şu sıralarda 410 seviyelerinde. Piyasa olarak kısa vade de bir düşüş gerçekleşebilir ama uzun vade de bunu beklemiyoruz. Altın hızlı düştüğü zaman vatandan tedirginleşiyor ve talep azalıyor. Uzun vade de yatırım yapmak isteyenler vatandaşlar bu seviyelerden alabilirler. Altın gördüğü rakamı her zaman test eder. Mutlaka 450 TL’nin üzerinde bir atak bekleniyor” ifadelerini kullandı.
EMTİA FİYATLARI
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarına uyumun yüzde 101 düzeyinde olduğunu açıklaması ve ABD'de ham petrol stoklarının düştüğünü gösteren verilerin açıklanmasının ardından 59.04 doları gören Brent petrol de bu düzeylere yakın işlem görüyor.
OPEC Bakanlar Ortak İzleme Komitesi (Joint Ministerial Monitoring Committee - JMMC), küresel petrol talebine ilişkin belirsizliklerin önümüzdeki aylarda da süreceği uyarısı yaptı. Açıklamada, OPEC ve müttefiklerinin (OPEC ) 2020 Nisan ayından bu yana uyguladığı kısıntılarda, toplam petrol üretiminin 2.1 miyar varil azaltıldığı belirtildi.
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;
- Brent petrol yüzde 0.29 artışla 58.84 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.57 artışla 56.33 dolar,
- altın yüzde 2.35 düşüşle 1,789.94 dolar,
- gümüş yüzde 2.25 düşüşle 26.22 dolar,
- bakır yüzde 1.24 artışla 7,848.00 dolar,
- platin yüzde 0.51 düşüşle 1,097.96 dolar,
- paladyum yüzde 0.55 artışla 2,289.33 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada, gram altın 410 liraya, çeyrek altın 679 liraya, Cumhuriyet altını da 2,702 liraya geriledi.
TCMB DÖVİZ KURLARI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 7.1324 7.1453 7.1274 7.1560
1 AVUSTRALYA DOLARI 5.4261 5.4615 5.4011 5.4943
1 DANİMARKA KRONU 1.1486 1.1542 1.1478 1.1569
1 EURO 8.5559 8.5713 8.5499 8.5842
1 İNGİLİZ STERLİNİ 9.6718 9.7223 9.6651 9.7369
1 İSVİÇRE FRANGI 7.8919 7.9426 7.8801 7.9545
1 İSVEÇ KRONU 0.84135 0.85006 0.84076 0.85201
1 KANADA DOLARI 5.5647 5.5898 5.5441 5.6111
1 KUVEYT DİNARI 23.4048 23.7111 23.0538 24.0668
1 NORVEÇ KRONU 0.82548 0.83103 0.82490 0.83294
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.9014 1.9049 1.8872 1.9192
100 JAPON YENİ 6.7606 6.8054 6.7356 6.8312
1 BULGAR LEVASI 4.3501 4.4070
1 RUMEN LEYİ 1.7454 1.7682
1 RUS RUBLESİ 0.09379 0.09502
100 İRAN RİYALİ 0.01689 0.01711
1 ÇİN YUANI 1.0975 1.1119
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04419 0.04477
1 KATAR RİYALİ 1.9478 1.9733
ÇAPRAZ KURLAR
Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi
1 ABD DOLARI 1.3114 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 6.2000 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 0.9017 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 8.4413 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 105.25 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.2800 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 8.6191 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7511 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO 1.1996 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3584 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.3000 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI 1.6304 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI 4.0636 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI 75.62 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ
1 ABD DOLARI 6.4622 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI 160.50 PAKİSTAN RUPİSİ
1 ABD DOLARI 3.6413 KATAR RİYALİ
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